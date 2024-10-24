الرياضة - 05:39 - منتخب مصر يسقط أمام السنغال في نصف نهائي أمم إفريقيا للكرة الشاطئية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 05:39 مساءً - خسر المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية أمام نظيره السنغالي بنتيجة (1-2) في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس، في الدور نصف النهائي ببطولة كأس الأمم الإفريقية والمؤهلة لنهائيات كأس العالم 2025، والتي تقام حاليا بالغردقة خلال الفترة من 19 وحتى 26 من شهر أكتوبر الجاري.

وينتظر منتخب مصر الخاسر من مواجهة المغرب وموريتانيا في مباراة نصف النهائي الثانية، لمواجهته في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وكان المنتخب الوطني فاز في مباريات المجموعة الأولى بالبطولة على منتخبات غانا بنتيجة (6-3)، وتنزانيا (9-3)، والمغرب (3- 2).

وفي مباريات أخرى أقيمت اليوم، حصد منتخب غانا المركز الخامس عقب الفوز على موزمبيق بنتيجة (5-3)، كما حصل منتخب مالاوى على المركز السابع عقب الفوز على تنزانيا بنتيجة (6-5).