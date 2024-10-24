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السوبر المحلي، جاهزية ملعب محمد بن زايد لاحتضان قمة الأهلي والزمالك (صور) - أخبار كلمتك

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السوبر المحلي، جاهزية ملعب محمد بن زايد لاحتضان قمة الأهلي والزمالك (صور) - أخبار كلمتك

السوبر المحلي، جاهزية ملعب محمد بن زايد لاحتضان قمة الأهلي والزمالك (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 05:28 مساءً - أصبح ملعب محمد بن زايد علي أتم جاهزية لاحتضان مباراة النادي الأهلي أمام غريمه التقليدي  الزمالك المقرر لها اليوم الخميس في إطار المباراة النهائية من بطولة كأس السوبر المصري المقام بالإمارات. 

ونشرت الصفحة الرسمية للشركة المتحدة للرياضة عدة صور ترصد جاهزية الملعب قبل ساعات من إنطلاق قمة الأهلي والزمالك المنتظرة. 

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ويخوض فريقا الأهلي والزمالك مواجهة صعبة في نهائي كأس السوبر المصري المقرر إقامته غدًا الخميس في دولة الإمارات.

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موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

 ويلتقي الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري غدًا الخميس في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

تنقل مباراة الأهلي والزمالك عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس وأبو ظبي الرياضية وmbc مصر.

الأهلي والزمالك 
الأهلي والزمالك 

الأهلي يفوز على سيراميكا بثنائية

 تأهل النادي الأهلي إلى نهائي كأس السوبر المصري بعد الفوز على نظيره سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على إستاد محمد بن زايد في نصف النهائي.

وسجل طاهر محمد طاهر هدف الأهلي الأول في شباك سيراميكا كليوباترا بالثانية 12 وتعادل لـ سيرامكيا فخري لاكاي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول وعاد طاهر وسجل هدف الأهلي الثاني في الدقيقة 53.

الزمالك يفوز على بيراميدز بركلات الترجيح 

وفاز فريق الزمالك على بيراميدز 5- 4 بركلات الترجيح في المباراة  التي أقيمت بينهما باستاد آل نهيان بنادي الوحدة في نصف نهائي السوبر المحلي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق، ليتأهل الأبيض إلى المباراة النهائية ويواجه الفائز من الأهلي.

افتتح إبراهيم عادل التسجيل لـ بيراميدز فيما تعادل لـ الزمالك سيف الدين الجزيري.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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