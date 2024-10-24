رسميا، برايان ريمر مديرا فنيا جديدا لـ منتخب الدنمارك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 05:28 مساءً - أعلن الاتحاد الدنماركي لكرة القدم، اليوم الخميس، تعيين برايان ريمر مدربا لـ منتخب الدنمارك خلفا للمدير الفني السابق كاسبر يولماند الذي استقال في يوليو الماضي.

وقال بيتر مولر مدير المنتخبات في الاتحاد الدنماركي لكرة القدم في بيان "حظينا مع برايان ريمر بمدرب يتمتع بالطاقة والشغف والالتزام الكبير الذي كنا نبحث عنه".

وأضاف: "يتوافق تماما مع رؤيتنا لتقديم كرة قدم هجومية".

مسيرة برايان ريمر مدرب الدنمارك الجديد

واكتسب ريمر (46 عاما) الكثير من خبرته التدريبية مع نادي كوبنهاجن وعمل مساعدا لمواطنه الدنماركي توماس فرانك في نادي برنتفورد الإنجليزي قبل أن يتولى تدريب نادي أندرلخت البلجيكي في ديسمبر 2022.

وحقق الدنماركيون نجاحا في السنوات الأخيرة إذ وصلوا إلى الدور قبل النهائي في بطولة أوروبا 2020 وخسروا أمام إنجلترا وتعرضوا للهزيمة أمام ألمانيا المضيفة في دور 16 لبطولة أوروبا 2024.

لكن الأداء المخيب للآمال في كأس العالم 2022 كشف عن نقاط ضعف سيتعين على ريمر، الذي رحل عن تدريب أندرلخت في سبتمبر الماضي، علاجها.

وقال ريمر: "تدريب منتخب الدنمارك حلم هائل تحول إلى حقيقة وأنا فخور جدا. في الوقت نفسه أشعر أنني مستعد تماما لهذه المهمة".

وأضاف: "سأبذل قصارى جهدي من أجل هذا الفريق الرائع وبلدي. بالتعاون مع اللاعبين والجهاز الفني وكل الجماهير الدنماركية، سنقاتل من أجل تحقيق أشياء عظيمة".

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