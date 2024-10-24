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السوبر المصري، بيراميدز يتعادل مع سيراميكا 1/1 في الشوط الأول - أخبار كلمتك

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السوبر المصري، بيراميدز يتعادل مع سيراميكا 1/1 في الشوط الأول - أخبار كلمتك

السوبر المصري، بيراميدز يتعادل مع سيراميكا 1/1 في الشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 04:58 مساءً - انتهى الشوط الأول من مباراة بيراميدز أمام سيراميكا بنتيجة 1/1، في المباراة التي تجري اليوم الخميس، على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في الإمارات، في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس السوبر المصري.

سجل إسلام عيسى هدف سيراميكا في الدقيقة 21، وتعادل عبد الله مجدي لاعب سيراميكا لفريق بيراميدز بهدف بالخطأ في مرماه في الدقيقة 34.

تشكيل سيراميكا أمام بيراميدز

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: عبد الرحمن بودي - سعد سمير - جاستيس آرثر - عبد الله مجدي.

خط الوسط: محمد عادل - محمود زلاكة - عمرو قلاوة -  أحمد قندوسي - إسلام عيسى.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

وجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد كوكو - رجب نبيل - أحمد عابدين - إبراهيم محمد -حسين السيد - محمد صادق - أحمد بلحاج - أيمن موكا - چون إيبوكا.

تشكيل بيراميدز ضد سيراميكا

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: كريم حافظ - أسامة جلال - علي جبر - أحمد عاطف قطة.

خط الوسط: محمد رضا بوبو - مصطفى فتحي - يوسف أوباما - عبد الرحمن مجدي - أحمد توفيق.

خط الهجوم: مروان حمدي.

وجلس على مقاعد البدلاء: أحمد الشناوي - أحمد سامي - طارق علاء -محمود دونجا - دودو الجباس - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - بلاتي توريه - صديق إيجولا.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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