الرياضة - 04:55 - بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا.. تعادل مثير يحسم الشوط الأول «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 04:55 مساءً - بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا.. حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق الشوط الأول من مباراة بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا، وذلك ضمن منافسات مباراة تحديد صاحب المركز الثالث ببطولة السوبر المصري هذا الموسم 2024.

أهداف مباراة بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا في السوبر المصري اليوم

- وافتتح إسلام عيسى أهداف المباراة لصالح فريق سيراميكا كليوباترا، وذلك في الدقيقة 20 من زمن شوط المباراة الأول، ليضع كتيبة أيمن الرمادي في المقدمة.

- ونجح فريق بيراميدز في إدراك التعادل عند الدقيقة 34 من زمن شوط المباراة الأول، وذلك بعد أن سجل عبد الله مجدي هدفًا بالخطأ في مرماه.

تشكيل بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا في السوبر المصري

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي

تشكيل بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا في السوبر المصري اليوم في حراسة المرمى شريف إكرامي في خط الدفاع كريم حافظ أسامة جلال علي جبر أحمد عاطف قطة في خط الوسط مصطفى فتحي أحمد توفيق محمد رضا بوبو عبد الرحمن مجدي في خط الهجوم يوسف أوباما مروان حمدي

تشكيل سيراميكا كليوباترا ضد بيراميدز في السوبر المصري

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا على النحو التالي

تشكيل سيراميكا كليوباترا ضد بيراميدز في السوبر المصري اليوم في حراسة المرمى محمد بسام في خط الدفاع عبد الرحمن بودي عمرو قلاوة سعد سمير عبد الله مجدي في خط الوسط محمود زلاكة محمد عادل إسلام عيسى جاستين أرثر في خط الهجوم أحمد القندوسي فخري لاكاي

بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا في السوبر المصري

وكان قد سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، في نصف نهائي السوبر المصري هذا الموسم، أمام نظيره الزمالك، وذلك عقب نهاية الوقت الأصلي من المواجهة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، قبل أن تبتسم ركلات الترجيح للفارس الأبيض ويخطف بطاقة النهائي من أنياب السماوي.

على الجانب الآخر، سقط فريق سيراميكا كليوباترا بنصف نهائي السوبر المصري، أمام النادي الأهلي حامل اللقب، وذلك بعد أن خطف الأحمر المواجهة بهدفين مقابل هدف، وقع عليهما طاهر محمد طاهر وفخري لاكاي لكتيبة أيمن الرمادي.