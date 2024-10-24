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منتخب مصر يسقط أمام السنغال 2-1 ويخسر بطاقة التأهل لمونديال الكرة الشاطئية - أخبار كلمتك

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منتخب مصر يسقط أمام السنغال 2-1 ويخسر بطاقة التأهل لمونديال الكرة الشاطئية - أخبار كلمتك

منتخب مصر يسقط أمام السنغال 2-1 ويخسر بطاقة التأهل لمونديال الكرة الشاطئية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 04:39 مساءً - أمم إفريقيا للكرة الشاطئية، انتهت مباراة منتخب مصر أمام نظيره منتخب السنغال، بتأخر منتخب مصر بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن في نصف نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الشاطئية، التي تستضيفها مدينة الغردقة خلال الفترة من 19 إلى 26 أكتوبر الجاري.  

بذلك خسر المنتخب المصري بطاقة التأهل لكأس العالم للكرة الشاطئية في سيشيل، فيما ضمن المنتخب السنغالي التأهل للمونديال.

 

وكان الجهاز الفني لـ منتخب مصر للكرة الشاطئية بقيادة مصطفى لطفي أعلن تشكيل الفريق لمواجهة نظيره منتخب السنغال، في نصف نهائي بطولة أمم إفريقيا المقامة حاليا بالغردقة.

تشكيل منتخب مصر لمواجهة السنغال

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منتخب مصر يفوز على المغرب

وحقق منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية العلامة الكاملة بدور المجموعات بعد أن حقق الفوز في مبارياته الثلاث، على غانا 603 وعلى تنزانيا 9-3 وعلى المغرب 3-2، وتصدر منتخب مصر المجموعة برصيد ٩ نقاط، ليضرب موعدا مع السنغال وصيف المجموعة الثانية وحامل لقب البطولة في نسختها الماضية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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