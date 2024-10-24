انتهاء معسكر المغرب، المصري يغادر فندق الإقامة استعدادا للعودة للقاهرة (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 04:39 مساءً - غادر فريق المصري البورسعيدي فندق الإقامة متوجها إلى مطار الملك محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية استعدادًا للعودة إلى القاهرة.

وخاض المصري صباح اليوم مرانا بصالة الجيمانزيوم الملحقة بمقر إقامته بأحد فنادق مدينة بوزنيقة المغربية في ختام معسكره المغلق المقام بالمملكة المغربية الذي استمر لنحو أسبوعين.



المصري يختتم معسكره بالمغرب

واستمر معسكر المصري بالمغرب لمدة أسبوعين خاض خلاله أربع مباريات.

المصري يختتم معسكره بالمغرب بالفوز على شباب المحمدية

وفاز الفريق الأول للكرة بالنادي المصري البورسعيدي على نظيره فريق شباب المحمدية بثمانية أهداف دون رد في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين أمس الأربعاء على ملعب لانوريا كلوب بمدينة المحمدية وذلك في ختام مباريات المصري الودية بمعسكره المغلق المقام بالمملكة المغربية استعدادًا لانطلاق الموسم الكروي الجديد 2025/2024.

معسكر المصري بالمغرب

وسبق للفريق خوض ثلاث مباريات، الأولى أمام الرشاد البرنوصي وانتهت بفوز المصري بهدفين نظيفين، والثانية أمام الجمعية الرياضية المنصورية وانتهت بفوز الأخير بهدفين لهدف، فيما فاز المصري في المباراة الثالثة على فريق الاتفاق المراكشي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

موعد مباراة المصري الأولى بالموسم الجديد

ويستعد المصري البورسعيدي لمواجهة طلائع الجيش في الثامنة مساء يوم الأربعاء الموافق الثلاثين من أكتوبر الجاري على استاد السويس الجديد ضمن مواجهات الجولة الأولى ببطولة الدوري المصري الممتاز.

انعقاد الجمعية العمومية للمصري السبت

يعقد النادي المصري جمعيته العمومية العادية بعد غدا السبت الموافق السادس والعشرين من أكتوبر، (اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساء ) بمقر فرع النادي المصري (الضواحي 1 - النادي المصري الاجتماعي).

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