انطلاق المسابقة الإقليمية الأولى لمدارس الأبطال الموحدة للأولمبياد الخاص - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 04:20 مساءً - انطلقت صباح اليوم الخميس، المسابقة الإقليمية الأولى لمدارس الأبطال الموحدة للأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تقام لأول مرة على مستوى العالم في الفترة من 22 إلى 27 أكتوبر الجاري، بالجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة.

تشمل الفعاليات مسابقة رياضية موحدة"مدمجة" في رياضة كرة السلة 3x3، تشارك فيها مصر بـ ٨ فرق من ٨ مدارس، وهي جميعها التي تأهلت من خلال المسابقة الوطنية التي أقيمت مؤخرا في شهر سبتمبر السابق، بينما تشارك الإمارات بـ ٤ فرق والمغرب ٣ فرق، والأردن بـ٣ فرق، ليبلغ إجمالي عدد المدارس المشاركة ١٧ مدرسة من مختلف برامج الأولمبياد الخاص المشاركة.

ويقام خلال تلك الفترة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة مؤتمر المدارس الأبطال الموحدة للأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحت عنوان “التفوق في الأداء: توسيع نطاق مدارس الأبطال الموحدة في إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، بمشاركة برامج الأولمبياد الخاص من دول الجزائر والبحرين والكويت وموريتانيا والمغرب وعمان والسعودية وتونس والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى مصر.

تأتي هذه المسابقة في إطار جهود تعزيز الدمج والتواصل بين الطلاب ذوي الإعاقة وأقرانهم من غير المعاقين حيث ستجمع أكثر من 200 طالب وطالبة من مختلف الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

المسابقة الإقليمية للأولمبياد الخاص

وأعرب المهندس أيمن عبد الوهاب، الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي، عن سعادته الكبيرة باستضافة مصر للمسابقة الإقليمية الأولى لمدارس الأبطال الموحدة، مؤكدًا أنها تمثل خطوة تاريخية نحو تعزيز الدمج والتواصل بين الشباب ذوي الإعاقة وأقرانهم من غير المعاقين مما يسهم في بناء مجتمع أكثر شمولًا وتقبلًا.

وأشار عبد الوهاب إلى أن هذا الحدث يأتي في إطار مبادرة المدارس الابطال الموحدة التي اطلقها الاولمبياد الخاص الدولي برعاية سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تعزز الدمج المجتمعي للرياضيين بالأولمبياد الخاص من خلال التعليم والرياضة معا؛ مما يسهم في تعزيز الوعي حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويعكس التزام الأولمبياد الخاص بتحقيق الشمولية في المجتمع.

كما أعرب "عبدالوهاب" عن شكره للجامعة الأمريكية بالقاهرة والمنظمات المعنية على جهودهم في استضافة وتنظيم هذه الفعالية الهامة، مضيفا أن هذه المسابقة ستكون منصة لتعزيز الروابط الثقافية والرياضية بين الشباب.

من جانبه، قال المهندس هاني محمود، رئيس الأولمبياد الخاص المصري: إن تنظيم مصر للمسابقة الإقليمية الأولى لمدارس الأبطال الموحدة هو تجسيد لرؤيتنا في تعزيز الدمج والتفاعل بين الشباب ذوي الإعاقة وأقرانهم، ونحن نؤمن بقوة بأن الرياضة تُعد وسيلة فعالة لبناء الجسور وتعزيز العلاقات بين جميع فئات المجتمع.

توفير بيئة شاملة ومحفزة للجميع

وأضاف “هاني” أن استضافة هذا الحدث في مصر يمثل فرصة ذهبية لعرض قدرات وإمكانات هؤلاء الشباب، ويعكس التزامنا بتوفير بيئة شاملة ومحفزة للجميع. ونشكر كل من ساهم في إنجاح هذه الفعالية، ونأمل أن تترك هذه المسابقة أثرًا إيجابيًا على جميع المشاركين والمجتمع ككل.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.