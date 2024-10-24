وعد محمد رمضان للاعبي الأهلي حال التتويج بالسوبر المحلي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 04:20 مساءً - الأهلي، منح محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي لاعبي فريقه وعدا بصرف مكافآت خاصة فورية بخلاف مكافآت لائحة الفريق الداخلية وذلك حال تحقيق الفوز اليوم على الزمالك والتتويج بكأس السوبر المحلي.

حرص سامي قمصان مدرب الأهلي على عقد أكثر من جلسة فردية مع عدد من لاعبي الأهلي من أجل تجهيز الجميع فنيا ونفسيا لمباراة الزمالك اليوم في نهائي السوبر المحلي، حيث تحدث قمصان مع اللاعبين في العديد من الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة الليلة.

عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع أحمد جاب الله طبيب الفريق من أجل الوقوف على حالة المصابين استعدادا لمواجهة العين الإماراتي يوم ٢٩ أكتوبر الجاري في ستاد القاهرة، حيث تضم قائمة المصابين كلا من أشرف داري وخالد عبد الفتاح، بالإضافة إلى معرفة تطورات تأهيل على معلول وكريم فؤاد.

طلب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي من لاعبي الأهلي العودة إلى القاهرة بكأس السوبر المحلي.

وعقد الخطيب جلسة مع الجهاز الفني واللاعبين من أجل مطالبة الجميع بضرورة التركيز والفوز اليوم أمام الزمالك من أجل حصد اللقب المحلي.

وقالت مصادر داخل الأهلي إن الخطيب عقد أيضا جلسة منفردة مع الجهاز الفني من أجل تحفيز الجميع لحصد اللقب ومصالحة الجماهير بعد خسارة السوبر الإفريقي.

تصل حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى ملعب محمد بن زايد بالإمارات لخوض مباراة الزمالك في السادسة والنصف مساء اليوم الخميس.

يعقد مارسيل كولر محاضرة فنية بالفيديو أخيرة مع اللاعبين اليوم قبل التحرك إلى ملعب مباراة الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري.

خاض لاعبو الأهلي مرانا خفيفا في فندق الإقامة صباح اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة الزمالك الليلة في السوبر المحلي.

واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر علي تشكيل الفريق لخوض نهائي السوبر المحلي الليلة أمام الزمالك في الإمارات.

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الزمالك

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: عمر كمال وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ويحيى عطية الله

الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وعمرو السولية

الهجوم: حسين الشحات وبيرسي تاو ووسام أبو علي

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

ويلتقي الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري اليوم الخميس في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

تنقل مباراة الأهلي والزمالك عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس وأبو ظبي الرياضية وmbc مصر.

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