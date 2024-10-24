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غياب مدحت شلبي، معلقو مباراة الأهلي والزمالك على القنوات المفتوحة - أخبار كلمتك

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غياب مدحت شلبي، معلقو مباراة الأهلي والزمالك على القنوات المفتوحة - أخبار كلمتك

غياب مدحت شلبي، معلقو مباراة الأهلي والزمالك على القنوات المفتوحة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 04:16 مساءً - يبحث جماهير وعشاق قطبي الكرة المصرية عن المعلقين الذين سيقومون بالتعليق على مباراة نهائي السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، في اللقاء الذي تنطلق صافرته في الثامنة مساء على استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

غياب مدحت شلبي

وكشف مصدر مقرب من الإعلامي مدحت شلبي أن الأخير لن يقوم بالتعليق على مباراة نهائي السوبر الليلة، بسبب تعرضه لنزلة برد شديدة، رغم قيامه بالتعليق على مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف النهائي.

ونظرا لأن مباراة نهائي السوبر المصري بين الأهلي والزمالك ستنقل عبر أكثر من قناة فضائية، فإن هناك عددا من المعلقين المعروفين سيقومون بالتعليق على الديربي. 

نستعرض فيما يلي أسماء معلقي مباراة الأهلي والزمالك اليوم على جميع القنوات الناقلة المجانية كما يلي:

عامر عبدالله المعلق الإماراتي، كلمتك

معلق قناة أون تايم سبورت

يتولى التعليق عبر قناة أون تايم سبورتس 1، بلال علام علي القناة الصوتية الأولى، ومحمود أبو الركب القناة الصوتية الثانية.

ويعلق علي اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 2، أيمن الكاشف القناة الصوتية الأولى، وعامر عبد الله القناة الصوتية الثانية.

معلق قناة أبوظبى الرياضية

يتولى التعليق على المباراة عبر القناة الصوتية الأولى عامر عبد الله، وعلى القناة الصوتية الثانية عصام عبده.

معلق قناة ام بى سي مصر

يتولى التعليق على قناة إم بس سي مصر المعلق الرياضي الإماراتي فارس عوض.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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