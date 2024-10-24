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تحديد موعد انتخابات اتحاد كرة اليد - أخبار كلمتك

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تحديد موعد انتخابات اتحاد كرة اليد - أخبار كلمتك

تحديد موعد انتخابات اتحاد كرة اليد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 04:11 مساءً -  كرة اليد، حدد مسئولو اتحاد كرة اليد برئاسة محمد الأمين، يوم 13 ديسمبر المقبل موعدا لعقد الجمعية العمومية العادية الخاصة بانتخاب مجلس إدارة جديد يتولى المهمة لـ4 سنوات مقبلة.

 

موعد انتخابات اتحاد كرة اليد

 ومن المقرر أن يتم فتح باب الترشح في الانتخابات في الفترة من 1 وحتى 7 نوفمبر المقبل.

ومن المتوقع أن تشهد انتخابات اتحاد كرة اليد منافسة قوية بين عدد كبير من المرشحين.

وتقام انتخابات اتحاد كرة اليد على اللائحة القديمة التي وافقت عليها الجمعية العمومية عام 2017.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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