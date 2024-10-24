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بالمستندات، مجلس "الأثقال" يتعنت ضد مرشح ويحرمه من خوض الانتخابات - أخبار كلمتك

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بالمستندات، مجلس "الأثقال" يتعنت ضد مرشح ويحرمه من خوض الانتخابات - أخبار كلمتك

بالمستندات، مجلس "الأثقال" يتعنت ضد مرشح ويحرمه من خوض الانتخابات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 04:11 مساءً - رفع الأثقال، أثار قرار مجلس إدارة اتحاد رفع الأثقال برئاسة محمد عبد المقصود باستبعاد عدد من المرشحين في انتخابات الاتحاد المقبلة والمقرر إقامتها يوم 22 نوفمبر المقبل، علامات الاستفهام حول نوايا المجلس ورئيسه ورغبتهم في حرمان الجمعية العمومية من حقها في اختيار من يمثلها ويقود الاتحاد لـ4 سنوات مقبلة.

شروط الترشح في لائحة اتحاد رفع الأثقال
شروط الترشح في لائحة اتحاد رفع الأثقال

وقرر مجلس "عبد المقصود" من خلال مبررات واهية، استبعاد الكابتن عمرو رمضان المرشح على مقعد الرئاسة بداعي عدم انطباق شروط الترشح عليه وتحديدا شرط المشاركة في بطولات الدرجة الأولى، وهو أمر يبدو غريبا في ظل تقدم المرشح بكافة الأوراق التي نصت عليها اللائحة، وراجعتها اللجنة التي تسلمت تلك الأوراق، وبناء عليه تم إدراج اسمه ضمن قائمة المرشحين.

سيرة ذاتية معتمدة من اتحاد رفع الأثقال
سيرة ذاتية معتمدة من اتحاد رفع الأثقال

تعنت مجلس “عبد المقصود” في الانتخابات 

وعلمت "كلمتك"، أن لائحة الاتحاد تنص على ضرورة أن يكون المرشح قد مارس اللعبة على مستوى الدرجة الأولى، دون تحديد اسم المسابقة التي شارك بها سواء كانت بطولات دولية أو بطولات جمهورية أو بطولات للمناطق أو غيرها من البطولات المختلفة.

محضر استلام أوراق الترشح
محضر استلام أوراق الترشح

وواصل مجلس "عبد المقصود" تعنته ضد المرشح من خلال تبرير قرار الاستبعاد بأن المجلس لم يعثر على السجلات التي تؤكد مشاركة المدرب في منافسات الدرجة الأولى، وهو أمر يكشف وجود نوايا غير سليمة حيث إن السجلات هي مسئولية المجلس ويتحمل وحده مسئولية فقدانها.

ويمتلك الكابتن عمرو رمضان سيرة ذاتية معتمدة من الاتحاد المصري لرفع الأثقال تؤكد مشاركته في بطولات الجمهورية للدرجة الأولى، فضلا عن إفادة رسمية من الاتحاد أيضا بالمشاركة في عدد من البطولات الدولية.

إفادة من اتحاد رفع الأثقال بالمشاركة في البطولات الدولية
إفادة من اتحاد رفع الأثقال بالمشاركة في البطولات الدولية

ومن المقرر أن يقوم عمرو رمضان المرشح على رئاسة اتحاد رفع الأثقال بمخاطبة الاتحاد واللجنة الأولمبية بالمستندات التي تؤكد أحقيته في خوض السباق الانتخابي خلال الساعات المقبلة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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