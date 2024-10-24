بعد ارتباط اسمه بالزمالك، غزل المحلة يضم نجم البلدية لمدة 4 سنوات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 03:45 مساءً - نجح نادي غزل المحلة في التعاقد رسميا مع يوسف حسن لاعب خط وسط فريق بلدية المحلة لمدة 4 سنوات وذلك في إطار خطة زعيم الفلاحين لتدعيم صفوف الفريق استعدادا للمشاركة في الدوري الممتاز.



وأعلن المحلة عن الصفقة في بيان رسمي جاء كالتالي: وقع اللاعب يوسف حسن لاعب بلدية المحلة على عقود انضمامه لنادي غزل المحلة لمدة 4 سنوات.

وأضاف: “حسن البالغ من العمر 26 عامًا لعب من قبل لنادي الزمالك وسبورتنج وبورتو قبل أن يقدم أفضل مواسمه مع نادي البلدية في مركز وسط الملعب المدافع , الأمر الذي جعله محط أنظار العديد من الأندية، لكن رغبة اللاعب حسمت انضمامه لغزل المحلة”.

الجدير بالذكر أن اللاعب ارتبط اسمه بالانتقال إلى نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية قبل أن ينضم لغزل المحلة.

غزل المحلة يفوز على طنطا وديا

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة بقيادة أحمد عيد عبد الملك على نظيره طنطا بنتيجة 3-2 في اللقاء الودي الذي أقيمت أمس على ملعب غزل المحلة استعدادا للمشاركة الموسم المقبل في الدوري الممتاز.

وسجل ثلاثية غزل المحلة كل من محمد أشرف وبن حمودة وخالد الإخميمي.



غزل المحلة يتلقى خطابا من اتحاد الكرة بإيقاف الزنفلي 4 أشهر

وأعلن نادي غزل المحلة اليوم تلقيه خطابا رسميا من اتحاد الكرة المصري بإيقاف محمود الزنفلي لمدة 4 أشهر على أثر أزمة اللاعب مع زعيم الفلاحين.

وأضاف أن مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم تقدم بشكوى ضد اللاعب بعد توقيعه لناديين في آن واحد.

وكانت الأزمة بين اللاعب وغزل المحلة نشأت بعدما أعلن فريق المحلة تعاقده مع محمود الزنفلي عبر منصاته الرسميه قادما من فريق الداخلية، قبل ان يوقع اللاعب إلى فريق حرس الحدود بالرغم من توقيعه لزعيم الفلاحين.

غزل المحلة يتعاقد مع مدافع بيراميدز

وأعلن نادي غزل المحلة التعاقد مع اللاعب عبد الرحمن صميدة مدافع نادي بيراميدز، بصفة نهائية ولمدة 3 سنوات مقبلة لتدعيم خط دفاع زعيم الفلاحين في الدوري الممتاز.

وأعلن غزل المحلة عن الصفقة في بيان رسمي جاء كالتالي: وقع اللاعب عبد الرحمن صميدة مدافع نادي بيراميدز على عقود انضمامه لنادي غزل المحلة لمدة 3 سنوات.

وأضاف “صميدة البالغ من العمر 21 عامًا يعتبر واحدا من أفضل المدافعين الواعدين في الدوري المصري، وكان معارًا لنادي الداخلية الموسم الماضي، وقدم معهم أداءً مميزًا للغاية، الأمر الذي جعل أكثر من ناد يرغب في التعاقد معه إلا أن رغبة اللاعب للانضمام لغزل المحلة حسمت الأمور”.

غزل المحلة يتعاقد مع الإيفواري عبد العزيز كوليبالي

وكان قد أعلن نادي غزل المحلة التعاقد مع اللاعب الإيفواري عبد العزيز كوليبالي، لاعب أكاديمية رايت تو دريم الغانية بصفة نهائية ولمدة 5 سنوات مقبلة.

وكشف غزل المحلة عن تفاصيل الصفقة في بيان رسمي جاء كالآتي:

وقع اللاعب عبد العزيز كوليبالي على عقود انضمامه لنادي غزل المحلة لمدة ٥ سنوات كوليبالي يعتبر أحد أهم أكاديمية مواهب رايت تو دريم العالمية.

وأضاف " تنافس على ضم اللاعب عدد كبير من الأندية إلا أن العلاقة المتميزة بين مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم وأكاديمية رايت تو دريم حسمت الصفقة لمصلحة غزل المحلة.

وأكمل “ يلعب كوليبالي في مركزي الظهير الأيمن والظهير الأيسر، وجاء التعاقد معه ضمن خطة مجلس الإدارة في دعم الفريق بالمواهب الشابة وإعداد جيل قوى من اللاعبين الواعدين”.

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