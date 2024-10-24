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تعرف على نتائج نهائيات الكؤوس بين الزمالك والأهلي خارج مصر - أخبار كلمتك

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تعرف على نتائج نهائيات الكؤوس بين الزمالك والأهلي خارج مصر - أخبار كلمتك

تعرف على نتائج نهائيات الكؤوس بين الزمالك والأهلي خارج مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 03:29 مساءً - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة مع الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري.

كلمتك تستعرض مباريات الزمالك مع الأهلي خارج مصر:

الزمالك لعب مع الأهلي في نهائي كؤوس السوبر خارج مصر 6 مرات في كأس السوبر الأفريقي فاز في 1994 و2024-2025.

وفي كأس السوبر المصري فاز في 2016-2017 و2019-2020 وخسر في 2015-2016 و2021-2022.

 

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي 

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد عواد في حراسة المرمى ومحمود بنتايك وحسام عبد المجيد وحمزة المثلوثي وعمر جابر في خط الدفاع ومحمد شحاته وعبدالله السعيد وناصر ماهر وزيزو وميشالاك في خط الوسط وسيف الجزيري في خط الهجوم.

 

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

ويلتقي الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري اليوم الخميس في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

تنقل مباراة الأهلي والزمالك عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس وأبو ظبي الرياضية وmbc مصر.

 

غيابات الزمالك أمام الأهلي في السوبر المصري

 على الجانب الآخر، يفتقد نادي الزمالك أمام الأهلي في موقعة نهائي السوبر المصري، 10 لاعبين، هم:

1- أحمد فتوح، القضية الخاصة به.

2- حسام أشرف، استبعاد فني.

3- مهاب ياسر، استبعاد فني.

4- محمد عاطف، استبعاد فني.

5- سيف فاروق جعفر، استبعاد فني.

6- سامسون أكينيولا، استبعاد فني.

7- محمود حمدي الونش، مرحلة التأهيل من الإصابة.

8- محمد عبد الشافي، يعاني من الإصابة.

9- أحمد حمدي، مرحلة التأهيل من إصابة الصليبي.

10- سيدي ندياي، تعرض للإصابة مؤخرا.

11- غياب مصطفى شلبي ودونجا بسبب احتجازهما في الإمارات.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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