السوبر المصري، فخري لاكاي يقود هجوم سيراميكا أمام بيراميدز - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 03:12 مساءً - السوبر المصري، أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن أيمن الرمادي، تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز لتحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة السوبر المحلي.

تشكيل سيراميكا أمام بيراميدز



وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: عبد الرحمن بودي - سعد سمير - چاستيس آرثر - عبد الله مجدي.

خط الوسط: محمد عادل - محمود زلاكة - عمرو قلاوة - أحمد القندوسي - إسلام عيسى.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد كوكو - رجب نبيل - أحمد عابدين - إبراهيم محمد -حسين السيد - محمد صادق - أحمد بلحاج - أيمن موكا - چون ايبوكا.

السوبر المصري، يلتقى فريق بيراميدز الأول لكرة القدم اليوم الخميس نظيره سيراميكا كليوباترا، على ملعب آل نهيان في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة السوبر المصري للأبطال المقام بالإمارات.

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا

وتنطلق مباراة بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا في الساعة الرابعة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة.

فريق سيراميكا كليوباترا، كلمتك

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا في كأس السوبر المصري

ستُنقل مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا في كأس السوبر المصري 2024 من خلال شبكة قنوات "أون تايم سبورتس" وكذلك عبر شبكة قنوات "MBC MASR" فضلًا عن قنوات "أبوظبي الرياضية".

ويمكن متابعة البث المباشر لمباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا مجانًا من خلال حساب قناة "أون تايم سبورتس" على منصتي "فيس بوك" و"يوتيوب" وكذلك من خلال الموقع الرسمي لقنوات أبوظبي الرياضية.

وتعد هذه المباراة تكرار لمباراة النسخة الماضية بين الفريقين عندما خسرا في نصف النهائي والتقيا لتحديد المركز الثالث، وحينها انتهت المباراة بالتعادل 1-1 ثم فاز بيراميدز بركلات الترجيح.

خسارة بيراميدز وسيراميكا من الزمالك والأهلي

وخسر بيراميدز من فريق الزمالك 5- 4 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد آل نهيان بنادي الوحدة في نصف نهائي السوبر المحلى بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق

وخسر سيراميكا من النادي الأهلي بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على إستاد محمد بن زايد في نصف النهائي.

سيراميكا طمعان في الميدالية البرونزية

يدخل سيراميكا المباراة بحثًا عن تحقيق أول فوز له في بطولة السوبر في تاريخه، حيث لم يعرف الفوز في 3 مواجهات حتى الآن، اثنان في النسخة الماضية وواحدة هذه النسخة، ويأمل في حصد الميدالية البرونزية التي يحصد صاحبها 75 ألف دولار بينما يحصد صاحب المركز الرابع 50 ألف دولار.

أما فريق بيراميدز فيسعى للفوز على سيراميكا وانتزاع الميدالية البرونزية حفظًا لماء الوجه، خاصة أن الفريق كان يخطط للتتويج بلقب السوبر، وحصد لقبه الثاني بعد الفوز بكأس مصر في النسخة الأخيرة.

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