الرياضة - 03:05 - التشكيل الرسمي لصدام بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا في السوبر المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 03:05 مساءً - بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا.. أعلن الثنائي أيمن الرمادي وكرونسلاف يورتشيتش عن التشكيل الذي يخوض مباراة بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا، اليوم الخميس، وذلك ضمن منافسات مباراة تحديد صاحب المركز الثالث ببطولة السوبر المصري هذا الموسم 2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث ببطولة السوبر المصري اليوم، عند تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والخامسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا في السوبر المصري

تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية صوب أرضية ملعب «آل نهيان»، والذي يحتضن مباراة بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا، اليوم الخميس، وذلك ضمن منافسات مباراة تحديد صاحب المركز الثالث ببطولة السوبر المصري هذا الموسم 2024.

وسقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، في نصف نهائي السوبر المصري هذا الموسم، أمام نظيره الزمالك، وذلك عقب نهاية الوقت الأصلي من المواجهة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، قبل أن تبتسم ركلات الترجيح للفارس الأبيض ويخطف بطاقة النهائي من أنياب السماوي.

على الجانب الآخر، سقط فريق سيراميكا كليوباترا بنصف نهائي السوبر المصري، أمام النادي الأهلي حامل اللقب، وذلك بعد أن خطف الأحمر المواجهة بهدفين مقابل هدف، وقع عليهما طاهر محمد طاهر وفخري لاكاي لكتيبة أيمن الرمادي.

تشكيل بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا في السوبر المصري

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي

تشكيل بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا في السوبر المصري اليوم في حراسة المرمى شريف إكرامي في خط الدفاع كريم حافظ أسامة جلال علي جبر أحمد عاطف قطة في خط الوسط مصطفى فتحي أحمد توفيق محمد رضا بوبو عبد الرحمن مجدي في خط الهجوم يوسف أوباما مروان حمدي

تشكيل سيراميكا كليوباترا ضد بيراميدز في السوبر المصري

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا على النحو التالي