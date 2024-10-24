تشكيل منتخب مصر للكرة الشاطئية أمام السنغال بنصف نهائي أمم إفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 02:53 مساءً - أعلن الجهاز الفني لـ منتخب مصر للكرة الشاطئية بقيادة مصطفى لطفي تشكيل الفريق لمواجهة نظيره منتخب السنغال، في نصف نهائي بطولة أمم إفريقيا المقامة حاليا بالغردقة.

تشكيل منتخب مصر لمواجهة السنغال

منتخب مصر يدخل مواجهة اليوم أمام نظيره السنغالي رافعًا شعار لا بديل عن الفوز، من أجل التأهل للمباراة النهائية وحجز بطاقة التأهل لمونديال الكرة الشاطئية بجزيرة سيشيل، خاصة أن طرفا المباراة النهائية فقط في أمم إفريقيا هما من يصعدان للمونديال.

منتخب مصر يختتم تحضيراته لمواجهة السنغال

واختتم منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية تحت قيادة مدربه مصطفى لطفي تدريباته أمس، استعدادًا لمواجهة منتخب السنغال في مباراة الدور نصف النهائي لكأس الأمم الإفريقية.

وعقد المدير الفني جلسة مع اللاعبين قبل بداية التدريبات طالبهم فيها بضرورة اللعب بشكل قوي في المباراة القادمة ضد السنغال لحجز مقعد في كأس العالم للكرة الشاطئية.

محاضرة بالفيديو

وشرح المدرب بمحاضرة فيديو نقاط القوة والضعف في المنافس وتحديد طريقة اللعب فى المباراة.

غياب الحارس الأساسي لمنتخب مصر

ويفتقد منتخب مصر أمام السنغال جهود الحارس الدولي إبراهيم حسن لتعرضه لإصابة قوية في العضلة الضامة خلال مباراة تنزانيا فى دور المجموعات، والحسينى طه للإيقاف بعد حصوله علي إنذارين في المباريات الماضية.

موعد مباراة مصر ضد السنغال

وتقام مباراة منتخب مصر للكرة الشاطئية أمام نظيره السنغالي اليوم في تمام الثالثة عصرًا.

وتنطلق المباراة الثانية بين موريتانيا والمغرب في الساعة الرابعة والنصف عصرًا.

منتخب مصر يفوز على المغرب

وحقق منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية العلامة الكاملة بدور المجموعات بعد أن حقق الفوز في مبارياته الثلاث، على غانا 603 وعلى تنزانيا 9-3 وعلى المغرب 3-2، وتصدر منتخب مصر المجموعة برصيد ٩ نقاط، ليضرب موعدا مع السنغال وصيف المجموعة الثانية وحامل لقب البطولة في نسختها الماضية.

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