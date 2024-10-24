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مصدر بالزمالك يؤكد تأجيل جلسة محاكمة ثلاثي الأبيض - أخبار كلمتك

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مصدر بالزمالك يؤكد تأجيل جلسة محاكمة ثلاثي الأبيض - أخبار كلمتك

مصدر بالزمالك يؤكد تأجيل جلسة محاكمة ثلاثي الأبيض - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 02:53 مساءً - كشف مصدر بنادي الزمالك، ان المحكمة المختصة بالإمارات قررت إرجاء قضية ثلاثي الزمالك في التعدي على أحد أفراد الأمن الإماراتي إلى 29 أكتوبر. 

مشادة ثلاثي الزمالك مع أحد منظمي السوبر

ودخل ثنائي الزمالك "مصطفى شلبي ونبيل عماد "دونجا" وعبد الواحد السيد مدير الكرة" في مشادة مع أحد منظمي السوبر، بعد نهاية مباراة بيراميدز الأحد الماضي، في نصف نهائي السوبر المصري، ما دفع الجهاز الإداري للزمالك للتدخل من أجل فض الاشتباك.  

ويخضع الثلاثي حاليًّا إلى المحاكمة في الإمارات، بتهمة التعدي على هذا الشخص.

المعلومات التي تم تداولها غير صحيحة

 وقال عبدالله الكعبي عبر برنامجه المذاع على فضائية تلفزيون عجمان: "إن شاء الله يتم حل الأمور مع لاعبي الزمالك وتقام المباراة النهائي، وبالمناسبة من كان يرتدي القميص الأحمر يعمل في نادي الوحدة وليس فرد أمن، والمعلومات التي تم تداولها غير صحيحة".

واستقرت المحكمة على تأجيل القضية عقب الاستماع إلى الأطراف في الجلسة الأولى التي انتهت أمس الأربعاء، وبذلك يستمر الثلاثي في محبسه بقسم الشرطة حتى الجلسة القادمة، وهي يوم الثلاثاء القادم.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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