الرياضة - 02:50 - كاف يعلن: المغرب تستضيف جوائز الأفضل 16 ديسمبر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 02:50 مساءً - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) أن حفل توزيع جوائز الأفضل 2024 سيقام في مدينة مراكش بالمغرب يوم 16 ديسمبر المقبل.

وذكر "كاف" عبر موقعه الرسمي، اليوم الخميس، أن هذه المرة الثالثة على التوالي التي تستضيف فيها المملكة الحفل، بعد احتفالية مرصعة بالنجوم الأفارقة العام الماضي.

وأضاف:"سيؤكد كاف موعد بدء حفل توزيع جوائز الأفضل في الوقت المناسب".

يذكر أن المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين توج بلقب أفضل لاعب أفريقي في العام الماضي في فئة الرجال، كما حصلت مواطنته أسيسات أوشوالا على جائزة أفضل لاعبة كرة قدم أفريقية في أخر نسخة.