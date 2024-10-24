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الرياضة - 02:34 - مفاجأة مدوية.. الكشف عن هوية صاحب أزمة ثلاثي الزمالك - أخبار كلمتك

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الرياضة - 02:34 - مفاجأة مدوية.. الكشف عن هوية صاحب أزمة ثلاثي الزمالك - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:34 - مفاجأة مدوية.. الكشف عن هوية صاحب أزمة ثلاثي الزمالك - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 02:34 مساءً - فجر الإعلامي الإماراتي عبد الله الكعبي، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن هوية صاحب أزمة ثلاثي الزمالك مصطفى شلبي ونبيل عماد «دونجا» ومدير الكرة عبد الواحد السيد.

ونشبت أزمة ثلاثي الأبيض عبد الواحد السيد ومصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا، وذلك عقب التعدي على أحد منظمي مباراة بيراميدز، في نصف نهائي السوبر المصري هذا الموسم 2024، والمقام على الأراضي الإماراتية.

استمرار حبس ثلاثي الزمالك حتى يوم 29 أكتوبر

وأصدر القضاء الإمارات قراره اليوم الخميس، بشأن محاكمة ثلاثي الأبيض عبد الواحد السيد ومصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا، بتهمة التعدي على أحد منظمي مباراة بيراميدز، في نصف نهائي السوبر المصري هذا الموسم 2024، والمقام على الأراضي الإماراتية.

أزمة لاعبي الزمالك في الإمارات

وأكد مصدر من داخل المحكمة منذ قليل: «عن استمرار حبس ثلاثي الزمالك حتى يوم 29 أكتوبر الجاري».

الكشف عن هوية صاحب أزمة ثلاثي الزمالك

قال عبد الله الكعبي في تصريحات تليفزيونية: «إن شاء الله يتم حل الأمور مع لاعبي الزمالك وتقام المباراة النهائي».

وأضاف: «بالمناسبة من كان يرتدي القميص الأحمر يعمل في نادي الوحدة وليس فرد أمن».

واختتم: «المعلومات التي تم تداولها غير صحيحة».

الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري اليوم

وكان قد حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزًا صعبًا أمام سيراميكا كليوباترا، بهدفين مقابل هدف، وذلك ضمن منافسات نصف نهائي السوبر المصري هذا الموسم 2024، بدولة الإمارات.

الأهلي

بينما حسمت ركلات الترجيح، تأهل فريق الزمالك إلى نهائي كأس السوبر المصري هذا الموسم 2024، على حساب نظيره بيراميدز، وذلك عقب نهاية الوقت الأصلي من المواجهة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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