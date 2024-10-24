تأكيدًا لـ كلمتك، إقامة حفل الكاف «الأفضل في أفريقيا» بالمغرب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 02:03 مساءً - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) أن حفل توزيع جوائز الأفضل في أفريقيا لعام 2024 سيقام في مدينة مراكش السياحية بالمغرب في 16 ديسمبر 2024.

وكانت كلمتك قد نشرت في 17 أكتوبر الحالي مكان وموعد الحفل قبل الاعلان الرسمي اليوم للاطلاع من هنا

وتعد هذه هي المرة الثالثة على التوالي التي يستضيف فيها المغرب حفل توزيع الجوائز، بعد حفل العام الماضي الذي شهد حضورا جماهيريا أفريقيا كبيرا.

وقال الكاف إنه سوف يؤكد موعد بدء حفل توزيع جوائز الأفضل في وقت لاحق.

ويحمل النيجيري فيكتور أوسيمين لقب أفضل لاعب أفريقي (فئة الرجال)، بينما حصلت مواطنته أسيسات أوشوالا على الجائزة أيضًا في فئة السيدات.

وتمنح جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) تقديرًا للأداء الاستثنائي في كل من المسابقات على مستوى الأندية والوطني، وتتوج بالألقاب المرموقة لأفضل لاعب أفريقي في فئتي الرجال والسيدات.

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