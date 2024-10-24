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القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري 2024 - أخبار كلمتك

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القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري 2024 - أخبار كلمتك

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 02:03 مساءً - نهائي السوبر المصري، تترقب جماهير كرة القدم المصرية وجماهير القطبين بشكل خاص مباراة الأهلي والزمالك، التي تنطلق عند الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، حيث نهائي السوبر المصري للأبطال في نسخته رقم 22. 

وتأهل الأهلي لنهائي كأس السوبر المصري بعد تغلبه على سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي بهدفين مقابل هدف، في المقابل تأهل الزمالك لنهائي السوبر بعد تغلبه على بيراميدز 5-4 بركلات الترجيح بعد إنتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

طموحات القطبين في مواجهة الليلة

الأهلي يسعى للثأر ورد الإعتبار أمام الزمالك بعد أن خسر أمامه بطولة السوبر الإفريقي الشهر الماضي، على ملعب المملكة أرينا بالعاصمة السعودية الرياض.

أما الزمالك فيطمح لتأكيد تفوقه على الأهلي في الآونة الأخيرة بتحقيق الفوز وخطف البطولة الثانية منه في أقل من شهر.

مواجهات الأهلي والزمالك، كلمتك

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والزمالك

تذيع قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والزمالك، فى تمام الساعة الثامنة مساء، ويسبق اللقاء إقامة استوديو تحليلى كبير يضم كوكبة من كبار نجوم الكرة المصرية للحديث عن اللقاء.

ويأتى تردد قناة أون تايم سبورتس الناقلة لمباراة الزمالك ضد الأهلى مجانًا مباشرة على النايل سات كالتالى:

القمر الصناعي هو: النايل سات.
تردد القناة: 11861.
معدل الترميز: 27500.
معدل الاستقطاب: عمودي.
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.


كما تتم إذاعة المباراة على قناة أبوظبى الرياضية أيضًا.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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