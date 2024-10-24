الرياضة - 02:00 - عاجل.. موقف الزمالك النهائي من خوض نهائي السوبر بعد استمرار حبس الثلاثي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 02:00 مساءً - كشف مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قرار إدارة الأبيض النهائي من خوض مباراة الأهلي، اليوم الخميس، وذلك في نهائي بطولة السوبر المصري 2024، والمقام حاليًا في دولة الإمارات.

استمرار حبس ثلاثي الزمالك حتى يوم 29 أكتوبر

وأصدر القضاء الإمارات قراره اليوم الخميس، بشأن محاكمة ثلاثي الأبيض عبد الواحد السيد ومصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا، بتهمة التعدي على أحد منظمي مباراة بيراميدز، في نصف نهائي السوبر المصري هذا الموسم 2024، والمقام على الأراضي الإماراتية.

وأكد مصدر من داخل المحكمة منذ قليل: «عن استمرار حبس ثلاثي الزمالك حتى يوم 29 أكتوبر الجاري».

موقف الزمالك النهائي من خوض نهائي السوبر بعد استمرار حبس الثلاثي

وقال مصدر داخل نادي الزمالك في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع» منذ قليل: «حزن كبير داخل معسكر نادي الزمالك بعد قرار المحكمة باستمرار حبس الثلاثي».

وأضاف: «قرار خوض مباراة الأهلي نهائي من مجلس الإدارة ولا نية للرجوع فيه».

الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري اليوم

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزًا صعبًا أمام سيراميكا كليوباترا، بهدفين مقابل هدف، وذلك ضمن منافسات نصف نهائي السوبر المصري هذا الموسم 2024، بدولة الإمارات.

بينما حسمت ركلات الترجيح، تأهل فريق الزمالك إلى نهائي كأس السوبر المصري هذا الموسم 2024، على حساب نظيره بيراميدز، وذلك عقب نهاية الوقت الأصلي من المواجهة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.