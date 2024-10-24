على مسئولية إبراهيم فايق، استمرار حجز ثلاثي الزمالك لـ 29 أكتوبر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 01:47 مساءً - الزمالك، كشف الإعلامي إبراهيم فايق عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن قرار المحكمة الإماراتية بشأن ثلاثي الزمالك “عبد الواحد السيد ونبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي”.

وأكد إبراهيم فايق أن محكمة أبو ظبي قررت استمرار احتجاز ثلاثي الزمالك حتى يوم 29 أكتوبر الجاري وعدم إخلاء سبيلهم.

حساب إبراهيم فايق ـ كلمتك

مشادة ثلاثي الزمالك مع أحد منظمي السوبر

ودخل ثنائي الزمالك "مصطفى شلبي ونبيل عماد "دونجا" وعبد الواحد السيد مدير الكرة" في مشادة مع أحد منظمي السوبر، بعد نهاية مباراة بيراميدز الأحد الماضي، في نصف نهائي السوبر المصري، ما دفع الجهاز الإداري للزمالك للتدخل من أجل فض الاشتباك.

ويخضع الثلاثي حاليا إلى المحاكمة في الإمارات، بتهمة التعدي على هذا الشخص.

المعلومات التي تم تداولها غير صحيحة

وقال عبدالله الكعبي عبر برنامجه المذاع على فضائية تلفزيون عجمان: "إن شاء الله يتم حل الأمور مع لاعبي الزمالك وتقام المباراة النهائي، وبالمناسبة من كان يرتدي القميص الأحمر يعمل في نادي الوحدة وليس فرد أمن، والمعلومات التي تم تداولها غير صحيحة".

واستقرت المحكمة على تأجيل القضية عقب الاستماع إلى الأطراف في الجلسة الأولى التي انتهت أمس الأربعاء، وبذلك يستمر الثلاثي في محبسه بقسم الشرطة حتى الجلسة القادمة، وهي يوم الثلاثاء القادم.

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