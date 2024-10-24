محمد عمارة: جوميز شاطر وقادر على إدارة المباريات الكبرى، وأنصح كولر بعدم المجازفة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 01:47 مساءً - السوبر المصري، أكد محمد عمارة نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، أنه ينصح السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للفريق الأحمر، بإعلان تشكيل مناسب لمواجهة الزمالك اليوم وعدم المجازفة، مثل المباراة السابقة أمام سيراميكا.

وأوضح محمد عمارة، خلال تصريحات إذاعية: "المغربى يحيى عطية الله لم يقدم المستوى المطلوب حتى الآن مع الأهلي، ويبدو أنه متأثر بسبب الخطًا الذى وقع فيه أثناء مواجهة الزمالك فى نهائى كأس السوبر الأفريقي، ويجب على اللاعب المحترف أن يكون مؤثرًا بشكل كبير من حيث تسجيل الأهداف وصناعة تمريرات حاسمة، حيث يوضع حاليًّا فى مقارنة مع التونسي علي معلول صاحب الأداء الجيد خلال السنوات الماضية فى مركز الظهير الأيسر".

وأضاف محمد عمارة: "المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفنى لفريق الزمالك، شاطر وذكي وقادر على إدارة المباريات الكبرى واستخدام اللاعبين فى مراكزهم المناسبة، وإخراج أفضل ما لديهم، والمغربي محمود بنتايك لاعب جيد ويفيد القلعة البيضاء حاليًّا".

وأشار محمد عمارة إلى أن "فرص فريق الأهلى أكبر من الزمالك فى حصد اللقب اليوم، وأتمنى ظهور الجنوب أفريقى بيرسى تاو بمستوى طيب، حيث يعد من مفاتيح اللعب الجيدة أثناء سير اللقاء برفقة وسام أبو على وحسين الشحات، وعلى الجانب الآخر خطورة فريق الزمالك تتمثل فى الثنائي سيف الدين الجزيري وأحمد سيد زيزو".

واختتم محمد عمارة حديثه، قائلًا: "مواجهة الزمالك تعد من أسهل وأمتع المباريات التي كنت أرغب دائما فى المشاركة بها، حيث تواجدت وسط جيل قوي داخل النادي الأهلي، وأتمنى خروج اللقاء اليوم بروح رياضية عالية بين لاعبي الفريقين".

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

ويلتقي الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري اليوم الخميس في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

وتنقل مباراة الأهلي والزمالك عبر شبكة قنوات “أون تايم سبورتس” وأبو ظبي الرياضية وmbc مصر.

بيراميدز يواجه سيراميكا في السوبر المحلي، كلمتك

بيراميدز يواجه سيراميكا لتحديد المركز الثالث

ويلتقي فريق بيراميدز الأول لكرة القدم اليوم الخميس نظيره سيراميكا كليوباترا، على ملعب آل نهيان في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة السوبر المصري للأبطال المقام بالإمارات.

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا

وتنطلق مباراة بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا في تمام الساعة الرابعة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة، وتنفلها شبكة قنوات "أون تايم سبورت" على الهواء مباشرة، كما تنقلها شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية.

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