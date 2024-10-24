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الرياضة - 01:44 - جوارديولا يشيد بهالاند بعد هدفه المذهل في دوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

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الرياضة - 01:44 - جوارديولا يشيد بهالاند بعد هدفه المذهل في دوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:44 - جوارديولا يشيد بهالاند بعد هدفه المذهل في دوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 01:44 مساءً - أثنى جوسيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم على إيرلينج هالاند، مهاجم الفريق، بعدما سجل هدفين، أحدهما من تسديدة رائعة بكعب القدم، في المباراة التي فاز فيها فريقه على سبارتا براج 5 / صفر في دوري أبطال أوروبا أمس الأربعاء.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) أن هالاند /24 عاما/ سجل الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 58 على ملعب الاتحاد بتسديدة رائعة بكعب القدم، قبل أن يسجل هدفه الثاني في الدقيقة 68 ليرفع اللاعب رصيده إلى 13 هدفا هذا الموسم، و44 هدفا في 42 مباراة خاضها بدوري أبطال أوروبا.

وقال جوارديولا:" اعلم أن المباراة لم تكن سهلة له، لأنهم يعتمدون على الدفاع بقوة في منطقة الجزاء، ولا يتركون مساحات، 3 مدافعين يراقبونه، ولاعبان في خط الوسط بالقرب منه، وحتى الأجنحة بالقرب من لاعبي خط الوسط المدافعين".

وأضاف:"حرفيا لا توجد مساحة. في كل كرة عرضية يعانقونه ويدفعونه. لذلك ليس من السهل تسجيل أهداف".

وأردف:"اليوم سجل هدفين، وكان بإمكانه تسجيل هدفين آخرين. يتمتع إيرلينج بهذه القدرة المذهلة، حيث يمكنه لمس الكرة 15 مرة، منها سبع أو ثماني تسديدات على المرمى".

وأكد:"يتمتع هالاند بموهبة مذهلة، وبالطبع سجل هدفا رائعا. أحرز مثله أمام دورتموند قبل سنوات بتمريرة رائعة من جواو كانسيلو، لا أعرف أيهما أصعب- بالنسبة لي كلاهما".

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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