الرياضة - 01:44 - عاجل.. استمرار حبس ثلاثي الزمالك حتى يوم 29 أكتوبر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 01:44 مساءً - أصدر القضاء الإمارات قراره اليوم الخميس، بشأن محاكمة ثلاثي الأبيض عبد الواحد السيد ومصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا، بتهمة التعدي على أحد منظمي مباراة بيراميدز، في نصف نهائي السوبر المصري هذا الموسم 2024، والمقام على الأراضي الإماراتية.

وأكد مصدر من داخل المحكمة منذ قليل: «عن استمرار حبس ثلاثي الزمالك حتى يوم 29 أكتوبر الجاري».

انتهاء جلسة محاكمة ثلاثي الزمالك وفي انتظار الحكم النهائي

وكان قد أكد مصدر في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع»، اليوم الخميس: «إنه تم منذ قليل الانتهاء من جلسة محكامة ثلاثي الزمالك».

وشدد: «الجميع الآن في انتظار حكم المحكمة النهائي لتحديد موقف الثلاثي من القضية».

كواليس معسكر الزمالك قبل مواجهة الأهلي بنهائي السوبر المصري

وكان قد كشف مصدر بنادي الزمالك في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع»، عن كواليس معسكر الأبيض قبل ساعات قليلة من مواجهة الأهلي، حيث أكد إن الأجواء داخل معسكر القلعة البيضاء متوترة بسبب حبس عبد الواحد السيد مدير الكرة والثنائي نبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي.

وقال المصدر في تصريحاته: «الأجواء متوترة والقلق يسود المعسكر بسبب خوفهم على زملائهم».

وأضاف: «اللاعبين مرعوبين من فكرة حجز الثلاثي وتساؤلات كثيرة حول كيفية المشاركة في مباراة نهائي السوبر المصري والثلاثي لم تتم حل أزمتهم حتى الآن».

واختتم: جوميز يحاول تجهيز اللاعبين نفسيًا قبل مواجهة الأهلي وشدد على اللاعبين ضرورة التركيز على المواجهة فقط لا غير وترك الأمور الآخرى لإدارة الأبيض».