الرياضة - 01:27 - الزمالك يستقر على شراء عقد بنتايك نهائياً مقابل مليون دولار - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 01:27 مساءً - يسعى مسئولي نادي الزمالك خلال الفترة الحالية، لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم، من أجل حصد البطولات والصعود لمنصات التتويج خلال الموسم المقبل.

وكشف الإعلامي محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و 10 على إذاعة أون تايم سبورت اف ام على موجات 93.7:"إستقرار مسئولو نادي الزمالك على شراء عقد المغربي محمود بنتايك نهائيا من نادي سانت إيتيان الفرنسي ويوجد بند يمنح الأبيض الحق في شراء اللاعب مقابل مليون دولار".

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي كأس السوبر المحلي

ويلتقى فريق الأهلي في الثامنة مساء اليوم الخميس، مع الزمالك فى قمة من العيار الثقيل على لقب السوبر المحلى، الذى يجمعهما على ستاد محمد بن زايد فى الإمارات، ومن المنتظر أن تنطلق المباراة المرتقبة، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، ومكة المكرمة والتاسعة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

هذا ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري، عبر القنوات المفتوحة لشبكة أون تايم سبورت وأبو ظبي الرياضية، وذلك عبر الترددات التالية على القمر المصري نايل سات.