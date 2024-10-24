الرياضة - 01:27 - الليثى يكشف تشكيل الأهلي أمام الزمالك في السوبر المصري اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 01:27 مساءً - كشف الإعلامى محمد الليثى عن إستقرار مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، على أكثر من 90% من تشكيل الفريق لمباراة الزمالك الليلة في نهائي السوبر المصرى بالإمارات.

وأضاف محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و 10 على إذاعة أون تايم سبورت اف ام على موجات 93.7:"كولر سيدفع بكلاً من، محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه في خط الدفاع، عمر كمال عبد الواحد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ويحيى عطية الله وفي الوسط سيلعب، مروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور، أما الخط الهجوم سيضم، حسين الشحات وبيرسي تاو ووسام أبو علي لكن كولر مازال يفكر في الدفع بـ طاهر محمد طاهر في الخط الهجوم خوفاً من عدم جاهزية وسام أبو علي بنسبة 100% خاصة وأن المدرب لا يرغب في الدفع بلاعب غير جاهز في ظل ارتباطات الفريق المقبلة الهامة أبرزها مواجهة العين الإماراتي الثلاثاء المقبل في كأس العالم للأندية الأنتر كونتيننتال".

وأشار محمد الليثى "سيُحدد كولر مع معاونيه وطبيب الفريق خلال ساعات قليلة موقف وسام أبو علي من المشاركة أساسياً الليلة، كما أن هناك مركز أخرب يشهد نفس "الحيرة" وهو مركز عمر كمال فاللاعب عانى من إصابة عضلية خلال مباراة سيراميكا في نصف نهائي البطولة، وحال شكواه من هذه الآلام خلال الساعات المقبلة سيدفع كولر بأكرم توفيق في مركز الظهير الأيمن على أن يشارك أحمد نبيل كوكا في الوسط بجوار مروان عطية وأمام عاشور ".

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي كأس السوبر المحلي

يلتقى فريق الأهلى فى الثامنة مساء اليوم الخميس، مع الزمالك فى قمة من العيار الثقيل على لقب السوبر المحلى، الذى يجمعهما على ستاد محمد بن زايد فى الإمارات، ومن المنتظر أن تنطلق المباراة المرتقبة، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، ومكة المكرمة والتاسعة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

هذا ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري، عبر القنوات المفتوحة لشبكة أون تايم سبورت وأبو ظبي الرياضية، وذلك عبر الترددات التالية على القمر المصري نايل سات.