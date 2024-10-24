القندوسي ورمضان صبحي يقودان التشكيل المتوقع لمباراة بيراميدز والمصري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 01:18 مساءً - السوبر المصري، استقر المدربان كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز وأيمن الرمادي مدرب سيراميكا كليوباترا على التشكيل الذي سيخوضان به مواجهة اليوم بالسوبر المصري لتحديد المركزين الثالث والرابع

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام سيراميكا

ومن المتوقع أن يأتي تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين - رمضان صبحي - كريم حافظ - صديق إيجولا - بلاتي توريه

خط الهجوم: فيستون ماييلي

تشكيل سيراميكا المتوقع أمام بيراميدز

ومن المتوقع أن يأتي تشكيل سيراميكا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: عبد الرحمن بودي - رجب نبيل - احمد بيكهام - عبد الله مجدي.

خط الوسط: محمد عادل - محمود زلاكة - احمد بلحاج - احمد القندوسي - إسلام عيسى.

خط الهجوم: فجري لاكي.

السوبر المصري، يلتقى فريق بيراميدز الأول لكرة القدم اليوم الخميس نظيره سيراميكا كليوباترا، على ملعب آل نهيان في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة السوبر المصري للأبطال المقام بالإمارات

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا

وتنطلق مباراة بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا في الساعة الرابعة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة،

فريق سيراميكا كليوباترا، كلمتك

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا في كأس السوبر المصري

ستُنقل مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا في كأس السوبر المصري 2024 من خلال شبكة قنوات "أون تايم سبورتس" وكذلك عبر شبكة قنوات "MBC MASR" فضلًا عن قنوات "أبوظبي الرياضية".

ويمكن متابعة البث المباشر لمباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا مجانًا من خلال حساب قناة "أون تايم سبورتس" على منصتي "فيس بوك" و"يوتيوب" وكذلك من خلال الموقع الرسمي لقنوات أبوظبي الرياضية.

وستكون هذه المباراة تكرار لمباراة النسخة الماضية بين الفريقين عندما خسرا في نصف النهائي والتقيا لتحديد المركز الثالث، وحينها انتهت المباراة بالتعادل 1-1 ثم فاز بيراميدز بركلات الترجيح.

خسارة بيراميدز من الزمالك

وفاز فريق الزمالك على بيراميدز 5- 4 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد آل نهيان بنادي الوحدة في نصف نهائي السوبر المحلى بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق، ليتأهل الأبيض إلى المباراة النهائية.

خسارة سيراميكا من الأهلي

وتأهل النادي الأهلي إلى نهائي كأس السوبر المصري بعد الفوز على نظيره سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على إستاد محمد بن زايد في نصف النهائي.

وسجل طاهر محمد طاهر هدف الأهلي الأول في شباك سيراميكا كليوباترا بالثانية 12 وتعادل لـ سيرامكيا فخري لاكاي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول وعاد طاهر وسجل هدف الأهلي الثاني في الدقيقة 53.

سيراميكا طمعان في الميدالية البرونزية

يدخل سيراميكا المباراة بحثًا عن تحقيق أول فوز له في بطولة السوبر في تاريخه، حيث لم يعرف الفوز في 3 مواجهات حتى الآن، اثنان في النسخة الماضية وواحدة هذه النسخة، ويأمل في حصد الميدالية البرونزية التي يحصد صاحبها 75 ألف دولار بينما يحصد صاحب المركز الرابع 50 ألف دولار.

أما فريق بيراميدز فيسعى للفوز على سيراميكا وانتزاع الميدالية البرونزية حفظًا لماء الوجه، خاصة أن الفريق كان يخطط للتتويج بلقب السوبر، وحصد لقبه الثاني بعد الفوز بكأس مصر في النسخة الأخيرة

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