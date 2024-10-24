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الموعد والقنوات الناقلة لمباراة توتنهام والكمار في الدوري الأوروبي - أخبار كلمتك

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الموعد والقنوات الناقلة لمباراة توتنهام والكمار في الدوري الأوروبي - أخبار كلمتك

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة توتنهام والكمار في الدوري الأوروبي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 01:12 مساءً -  يسعى نادي توتنهام هوتسبير إلى الحفاظ على بدايته القوية، عندما يواجه الكمار الهولندي في الدوري الأوروبي مساء اليوم الخميس.

 

موعد مباراة توتنهام مع الكمار

 وتقام مباراة توتنهام ضد الكمار الهولندي في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

 

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام مع الكمار 

 وتذاع مباراة توتنهام مع الكمار الهولندي عبر قنوات بي أن سبورتس القطرية الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط.

وأعلن جيم بوستيكوجلو، مدرب فريق توتنهام، غياب القائد سون عن لقاء ألكمار، في المؤتمر الصحافي، قائلًا: «سون كان يعاني من بعض الألم بعد الجولة الماضية، ولم يكن ليشارك الخميس على الإطلاق، سنتركه خارج التشكيلة وسنرى كيف ستكون حالته من هناك».

 

وفاز النادي اللندني بأول مباراتين له في البطولة، وأوضح بوستيكوجلو أن حلول ألكمار ضيفًا على فريقه قد يسمح للاعب أو لاعبين بديلين بالتألق.

وشارك اللاعبون الشباب من أمثال ميكي مور، وويل لانكشير، ولوكاس بيرجفال في الانتصار 2-1 خارج أرض توتنهام على فريق فرنسفاروش المجري، في وقت سابق من أكتوبر الجاري.

ويستعد الثنائي ويلسون أودوبير، وريتشارليسون للمشاركة في مباراة ألكمار بعد عودتهما للتدريبات عقب التعافي من الإصابة.

ويحتل توتنهام المركز الثالث في المجموعة المكونة من 36 فريقًا، برصيد ست نقاط، فيما يملك ألكمار ثلاث نقاط.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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