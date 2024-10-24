القنوات الناقلة لمباراة نيس وفرينكفاروزي في الدوري الأوروبي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 01:12 مساءً - الخميس 24/أكتوبر/2024 - 01:07 م 10/24/2024 1:07:25 PM

تقام اليوم الخميس مباراة قوية بين نيس الفرنسي الذي يلعب له محمد عبد المنعم مع فريق وفرينكفاروزي المجري في بطولة الدوري الأوروبي.

موعد مباراة نيس ووفرينكفاروزي

تنطلق مباراة نيس وفرينكفاروزي، في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الأوروبي في تمام الساعة 7:45 مساءَ بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة نيس وفرينكفاروزي بالدوري الأوروبي

شبكة قنوات بي إن سبورتس تعتبر الحصري للدوري الأوروبي في الشرق الأوسط، وسيجري بث مباراة نيس وفرينكفاروزي علي قناة beIN Sports HD 3.

ترتيب نيس في الدوري الفرنسي

ويحتل فريق نيس المركز الثامن من جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 10 نقاط، جمعهما من خلال الفوز في مباراتين، وتعادل في أربع لقاءات، وخسر في مباراتين.