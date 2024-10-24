الرياضة - 01:09 - كهربا يطلب جلسة «إعتذار» مع محمد رمضان بعد عودة الأهلي للقاهرة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 01:09 مساءً - كشف الإعلامى محمد الليثى عن طلب محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي من بعض مسئولو النادي وأعضاء في الجهاز الفني التوسّط من أجل عقد جلسة خاصة مع محمد رمضان المدير الرياضي للنادي، للاعتذار عما حدث منه عقب مباراة سيراميكا كليوباترا مساء الأحد الماضي في نصف نهائي السوبر المصري.

وأضاف محمد الليثى خلال تقديمه برنامج 10 و 10 على إذاعة أون تايم سبورت اف ام على موجات 93.7 " كهربا إلتزم الصمت خلال اليومين الماضيين بعدما عاد إلى القاهرة تنفيذاً لقرار محمد رمضان بترحيله من بعثة الفريق بالإمارات وتغريمه مليون جنيه بسبب إعتراضه بشكل غير لائق على عدم مشاركته أساسياً في مباراة سيراميكا واللاعب طلب من بعض مسئولو النادي التدخل لإنهاء هذه الأزمة من خلال تقديم إعتذار علني لـ محمد رمضان ومارسيل كولر أمام جميع اللاعبين وإنهاء هذا الخلاف وبدء صفحة جديدة والمشاركة في التدريبات بعد عودة الفريق من الإمارات ".

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي كأس السوبر المحلي

ويلتقى فريق الأهلي في الثامنة مساء اليوم الخميس، مع الزمالك فى قمة من العيار الثقيل على لقب السوبر المحلى، الذى يجمعهما على ستاد محمد بن زايد فى الإمارات، ومن المنتظر أن تنطلق المباراة المرتقبة، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، ومكة المكرمة والتاسعة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

هذا ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري، عبر القنوات المفتوحة لشبكة أون تايم سبورت وأبو ظبي الرياضية، وذلك عبر التردادت التالية على القمر المصري نايل سات.