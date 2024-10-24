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طارق يحيى: تمنيت خوض الزمالك المباراة بالزي الأساسي ليبث الرعب في المنافس - أخبار كلمتك

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طارق يحيى: تمنيت خوض الزمالك المباراة بالزي الأساسي ليبث الرعب في المنافس - أخبار كلمتك

طارق يحيى: تمنيت خوض الزمالك المباراة بالزي الأساسي ليبث الرعب في المنافس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 12:55 مساءً - كشف طارق يحيى المدير الفنى السابق لفريق الزمالك، أنه كان لابد من خوض لاعبي الفريق الأبيض المباراة بالزى الأساسي، وهذا دائما يكون رسالة رعب للفريق المنافس.

وأوضح طارق يحيى خلال تصريحات إذاعية لبرنامج “10 و10” مع محمد الليثى عبر إذاعة “أون تايم سبورت إف إم” على موجات 93.7: "الأجواء التى يتواجد بها فريق الزمالك صعبة، ولكن اللاعبين قادرون على الفوز وحصد اللقب رغم الغيابات ".

وأشار طارق يحيى: "محمود كهربا لديه الحق فى الاعتراض بسبب عدم المشاركة فى المباريات، حيث إن المدير الفنى للأهلي السويسرى كولر يقوم بقهر اللاعب بسبب تفضيل زملائه عليه".

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

ويلتقي الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري اليوم الخميس في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

وتنقل مباراة الأهلي والزمالك عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس وأبو ظبي الرياضية وmbc مصر.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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