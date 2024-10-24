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القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والرياض في الدوري السعودي - أخبار كلمتك

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القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والرياض في الدوري السعودي - أخبار كلمتك

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والرياض في الدوري السعودي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 12:55 مساءً - يلاقي فريق الاتحاد مع الرياض، اليوم الخميس، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، في إطار الجولة 8 من  الدوري السعودي.

القنوات الناقلة مباراة الاتحاد والرياض

وتنقل مباراة الاتحاد والرياض عبر قنوات SSC1 SD وSSC1 HD وتطبيق Shahid.

موعد مباراة الاتحاد والرياض 

وتنطلق مباراة الاتحاد والرياض في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

الاتحاد ضد الرياض 

ويتطلع الاتحاد بقيادة نجمه الفرنسي كريم بنزيما، إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم، وتقاسم صدارة الدوري "مؤقتًا" مع الهلال.

وحقق الاتحاد 6 انتصارات في الدوري السعودي هذا الموسم وتلقى هزيمة واحدة كانت أمام الهلال.

ويتواجد الاتحاد في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي متأخرًا بثلاث نقاط عن الهلال متصدر الترتيب.
 

في المقابل، يستهدف الرياض مواصلة انتفاضته الأخيرة بتحقيق الفوز الثالث على التوالي في دوري روشن على حساب الاتحاد وتأمين وتواجده في المربع الذهبي، أو الخروج بالتعادل على أقل تقدير.

ويحل الرياض في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 13 نقطة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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