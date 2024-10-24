القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والرياض في الدوري السعودي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 12:55 مساءً - يلاقي فريق الاتحاد مع الرياض، اليوم الخميس، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، في إطار الجولة 8 من الدوري السعودي.

القنوات الناقلة مباراة الاتحاد والرياض

وتنقل مباراة الاتحاد والرياض عبر قنوات SSC1 SD وSSC1 HD وتطبيق Shahid.

موعد مباراة الاتحاد والرياض

وتنطلق مباراة الاتحاد والرياض في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

الاتحاد ضد الرياض

ويتطلع الاتحاد بقيادة نجمه الفرنسي كريم بنزيما، إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم، وتقاسم صدارة الدوري "مؤقتًا" مع الهلال.

وحقق الاتحاد 6 انتصارات في الدوري السعودي هذا الموسم وتلقى هزيمة واحدة كانت أمام الهلال.

ويتواجد الاتحاد في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي متأخرًا بثلاث نقاط عن الهلال متصدر الترتيب.



في المقابل، يستهدف الرياض مواصلة انتفاضته الأخيرة بتحقيق الفوز الثالث على التوالي في دوري روشن على حساب الاتحاد وتأمين وتواجده في المربع الذهبي، أو الخروج بالتعادل على أقل تقدير.

ويحل الرياض في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 13 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.