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الرياضة - 12:52 - محاضرة فنية من جوميز للاعبي الزمالك قبل السوبر المصري - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:52 - محاضرة فنية من جوميز للاعبي الزمالك قبل السوبر المصري - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:52 - محاضرة فنية من جوميز للاعبي الزمالك قبل السوبر المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 12:52 مساءً - يلقي البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة فنية على اللاعبين في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهر اليوم الخميس بتوقيت الإمارات، الثانية عشرة والنصف بتوقيت مصر، قبل خوض مباراة الأهلي في نهائي السوبر المحلي.

وسيشرح المدير الفني خلال المحاضرة خطة اللعب في مباراة السوبر المحلي، على أن يعطي اللاعبين بعض التعليمات الفنية لتنفيذها في المران.

وسيتناول اللاعبون وجبة الغداء بعد المحاضرة الفنية قبل الحصول على قسط من الراحة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة الأهلي في التاسعة مساء اليوم الخميس، بتوقيت الإمارات، الثامنة بتوقيت مصر، باستاد محمد بن زايد في نهائي بطولة كأس السوبر المحلي.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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