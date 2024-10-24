الرياضة - 12:52 - أيمن عبد العزيز: لا يوجد مفاجآت في تشكيل الأهلي والزمالك اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 12:52 مساءً - كشف أيمن عبد العزيز المدير الفنى الحالى لفريق الإنتاج الحربى ونجم الزمالك السابق أنه يتوقع عدم حدوث أي مفاجآت في تشكيل فريقى الأهلى والزمالك فى مواجهة اليوم.

وأضاف أيمن عبد العزيز خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و 10 مع محمد الليثي عبر إذاعة أون تايم سبورت إف إم على موجات 93.7:"الحظوظ متساوية بين لاعبو الفريقين فى الفوز باللقاء وحصد اللقب مساء اليوم".

وتابع أيمن عبد العزيز:" أتمنى مشاركة شيكابالا وميشالاك اليوم التشكيل الأساسى للزمالك أمام الأهلي لتعويض غياب بعض اللاعبين وعودة عمر جابر".