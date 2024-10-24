الرياضة - 12:52 - سمير محمود عثمان: كنت اتمنى منح فرصة لأكبر عدد من الحكام في السوبر المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 12:52 مساءً - أبدى سمير محمود عثمان الخبير التحكيمى إعجابه الشديد بقرارات تعيين الحكام الفترة الأخيرة لإدارة المباريات ومنح الجميع فرصة التواجد.

وأضاف سمير محمود عثمان خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و 10 مع محمد الليثي عبر إذاعة أون تايم سبورت إف إم على موجات 93.7:"كنت أتمنى تواجد عدد أكبر للحكام فى بطولة السوبر المصرى بالإمارات وعدم موافقة محمد فاروق القائم بأعمال رئيس لجنة الحكام بهذا العدد من الحكام للسفر إلى أبو ظبى لمنح فرصة لأكبر عدد من الحكام التواجد وإعدادهم للموسم الجديد ".

وأشار سمير محمود عثمان:"تعيين أمين عمر لإدارة مباراة القمة قرار جيد وأتمنى من الجميع فى فريقى الأهلى والزمالك التعاون معه لخروج المباراة بشكل لائق وعدم الاعتراض على جميع الكرات ".

وأختتم سمير محمود عثمان حديثة بتوجيه التهنئة إلى الحكمة يارا عاطف عقب الأداء المشرف بكأس العالم للسيدات حاليا وظهورها بشكل جيد.