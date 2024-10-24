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الرياضة - 12:52 - طارق يحيى: كنت أتمنى خوض الزمالك المباراة بالزى الأساسى ليكون رسالة رعب للفريق المنافس - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:52 - طارق يحيى: كنت أتمنى خوض الزمالك المباراة بالزى الأساسى ليكون رسالة رعب للفريق المنافس - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:52 - طارق يحيى: كنت أتمنى خوض الزمالك المباراة بالزى الأساسى ليكون رسالة رعب للفريق المنافس - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 12:52 مساءً - كشف طارق يحيى المدير الفنى السابق لفريق الزمالك أنه كان لأبد من خوض لاعبو الفريق الأبيض المباراة بالزي الأساسي وهذا دائما يكون رسالة رعب للفريق المنافس.

وأوضح طارق يحيى خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و 10 مع محمد الليثي عبر إذاعة أون تايم سبورت إف إم على موجات 93.7:" الأجواء التى يتواجد بيها فريق الزمالك صعبة ولكن اللاعبون قادرون على الفوز وحصد اللقب رغم الغيابات ".

وأشار طارق يحيى:"محمود كهربا لديه الحق في الاعتراض بسبب عدم المشاركة فى المباريات حيث المدير الفني السويسري كولر يقوم بقهر اللاعب بسبب تفضيل زملائه عليه".

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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