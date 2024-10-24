الرياضة - 12:52 - تعرف على موقف مصابي الأهلي قبل مواجهة الزمالك بنهائي السوبر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 12:52 مساءً - كشف الإعلامي خالد الغندور، موقف مصابي النادي الأهلي من نهائي السوبر المصري أمام الزمالك.
وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: «الرباعي عمر كمال ووسام أبو علي ويحي عطية الله ورامي ربيعة جاهزين طبيًا ومشاركتهم في المباراة من عدمها في يد الجهاز الفني».
وتابع: «تم استبعاد الثنائي أشرف داري وخالد عبد الفتاح بسبب الإصابة في الكاحل للأول وشد في الخلفية للثاني».
واختتم: «الثنائي اليوم كانوا في المران ولكن لم يشاركوا مع اللاعبين واكتفوا ببعض التدريبات التأهيلية».
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