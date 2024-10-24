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الرياضة - 12:52 - تعرف على موقف مصابي الأهلي قبل مواجهة الزمالك بنهائي السوبر - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:52 - تعرف على موقف مصابي الأهلي قبل مواجهة الزمالك بنهائي السوبر - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:52 - تعرف على موقف مصابي الأهلي قبل مواجهة الزمالك بنهائي السوبر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 12:52 مساءً - كشف الإعلامي خالد الغندور، موقف مصابي النادي الأهلي من نهائي السوبر المصري أمام الزمالك.

وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: «الرباعي عمر كمال ووسام أبو علي ويحي عطية الله ورامي ربيعة جاهزين طبيًا ومشاركتهم في المباراة من عدمها في يد الجهاز الفني».

وتابع: «تم استبعاد الثنائي أشرف داري وخالد عبد الفتاح بسبب الإصابة في الكاحل للأول وشد في الخلفية للثاني».

واختتم: «الثنائي اليوم كانوا في المران ولكن لم يشاركوا مع اللاعبين واكتفوا ببعض التدريبات التأهيلية».

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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