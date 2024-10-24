الرياضة - 12:52 - كواليس مثيرة في معسكر الزمالك قبل ساعات من مواجهة الأهلي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 12:52 مساءً - تسود حالة من التوتر والقلق في مسعكر نادي الزمالك، بدولة الإمارات، وذلك قبل ساعات قليلة من مواجهة الأهلي بنهائي بطولة السوبر المصري هذا الموسم 2024.

وكشف مصدر بنادي الزمالك في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع»، عن كواليس معسكر الأبيض قبل ساعات قليلة من مواجهة الأهلي، حيث أكد إن الأجواء داخل معسكر القلعة البيضاء متوترة بسبب حبس عبد الواحد السيد مدير الكرة والثنائي نبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي.

وقال المصدر في تصريحاته: «الأجواء متوترة والقلق يسود المعسكر بسبب خوفهم على زملائهم».

وأضاف: «اللاعبين مرعوبين من فكرة حجز الثلاثي وتساؤلات كثيرة حول كيفية المشاركة في مباراة نهائي السوبر المصري والثلاثي لم تتم حل أزمتهم حتى الآن».

واختتم: جوميز يحاول تجهيز اللاعبين نفسيًا قبل مواجهة الأهلي وشدد على اللاعبين ضرورة التركيز على المواجهة فقط لا غير وترك الأمور الآخرى لإدارة الأبيض».