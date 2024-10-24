ركلات جزاء أم وقت إضافي، لائحة السوبر المصري في النهائي ومباراة تحديد المركز الثالث - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 12:43 مساءً - السوبر المصري، تتساءل جماهير كرة القدم المصرية، لاسيما جماهير الأندية الأربعة المشاركة في بطولة السوبر المصري بالإمارات، عن لائحة البطولة حال انتهاء الوقت الأصلي في مباراة النهائي بين الأهلي والزمالك بالتعادل، وماذا لو انتهت مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين بيراميدز وسيراميكا بالتعادل أيضا، وهل سيتم الاحتكام لوقت إضافي أم يتم اللجوء مباشرة لركلات الترجيح؟

لائحة السوبر المصري 2024

شهد الاجتماع التنسيقي الخاص ببطولة السوبر المصري، الاتفاق على أنه حال انتهاء مباراتي دور نصف النهائي ومباراة تحديد الثالث والرابع بالتعادل، يتم اللجوء لركلات الترجيح مباشرة، على أن تشهد مباراة النهائي فقط الاحتكام لوقت إضافي، قبل ركلات الترجيح.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

ويلتقي الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري اليوم الخميس في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

تنقل مباراة الأهلي والزمالك عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس وأبو ظبي الرياضية وmbc مصر.

بيراميدز يواجه سيراميكا في السوبر المحلي، كلمتك

بيراميدز يواجه سيراميكا لتحديد المركز الثالث

يلتقي فريق بيراميدز الأول لكرة القدم اليوم الخميس نظيره سيراميكا كليوباترا، على ملعب آل نهيان في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة السوبر المصري للأبطال المقام بالإمارات.

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا

وتنطلق مباراة بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا في تمام الساعة الرابعة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة، وتنفلها شبكة قنوات "أون تايم سبورت" على الهواء مباشرة، كما تنقلها شبكة فنوات أبو ظبي الرياضية.

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