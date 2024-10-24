قبل مواجهة الأهلي الليلة، ماذا فعل الزمالك في آخر 4 مباريات؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 12:28 مساءً - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، مع الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري.

كلمتك تستعرض نتائج آخر ٤ لقاءات للزمالك قبل السوبر المصري.

فاز الزمالك في آخر 4 مباريات لعبها كالتالي:

في كأس الكونفدرالية فاز على البوليس الكيني 1-0 و2-1، وفي نهائي كأس السوبر الإفريقي على الأهلي بضربات الترجيح بعد التعادل 1-1، وفي نصف نهائي كأس السوبر المصري على بيراميدز بضربات الترجيح بعد التعادل 1-1.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد عواد في حراسة المرمى ومحمود بنتايك وحسام عبد المجيد وحمزة المثلوثي وعمر جابر في خط الدفاع ومحمد شحاته وعبدالله السعيد وناصر ماهر وزيزو وميشالاك في خط الوسط وسيف الجزيري في خط الهجوم.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

ويلتقي الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري اليوم الخميس في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

تنقل مباراة الأهلي والزمالك عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس وأبو ظبي الرياضية وmbc مصر.

غيابات الزمالك أمام الأهلي في السوبر المصري

على الجانب الآخر، يفتقد نادي الزمالك أمام الأهلي في موقعة نهائي السوبر المصري، 10 لاعبين، هم:

1- أحمد فتوح، القضية الخاصة به.

2- حسام أشرف، استبعاد فني.

3- مهاب ياسر، استبعاد فني.

4- محمد عاطف، استبعاد فني.

5- سيف فاروق جعفر، استبعاد فني.

6- سامسون أكينيولا، استبعاد فني.

7- محمود حمدي الونش، مرحلة التأهيل من الإصابة.

8- محمد عبد الشافي، يعاني من الإصابة.

9- أحمد حمدي، مرحلة التأهيل من إصابة الصليبي.

10- سيدي ندياي، تعرض للإصابة مؤخرا.

11- غياب مصطفى شلبي ودونجا بسبب احتجازهما في الإمارات.

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