انعقاد الجمعية العمومية للنادي المصري السبت المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 12:13 مساءً - يعقد النادي المصري جمعيته العمومية العادية بعد غدا السبت الموافق السادس والعشرين من أكتوبر، (اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساء ) بمقر فرع النادي المصري (الضواحي 1 - النادي المصري الاجتماعي).

الجمعية العمومية العادية للنادي المصري

وذلك للنظر فى جدول الأعمال الآتي:

• التصديق على المحضر السابق المنعقد في 2023/12/2 م.

• اعتماد الميزانية العمومية والحساب الختامي للنادى عن الفترة من 2023/7/1 حتى 2024/6/30 م.

• عرض مشروع الموازنة للعام المالى الحالي خلال الفترة من 2024/7/1 م حتى 2025/6/30 م..

• عرض تقرير النشاط عن الفترة من 2023/7/1 حتى 2024/6/30 م.

• عرض خطة النشاط عن الفترة من 2024/7/1 م حتى 2025/6/30 م.

• النظر في الاقتراحات المقدمة من السادة أعضاء الجمعية العمومية خلال المدة القانونية لتقديمها.

• ما يستجد من أعمال.

المصري يختتم معسكره بالمغرب بالفوز على شباب المحمدية

وفاز الفريق الأول للكرة بالنادي المصري البورسعيدي على نظيره فريق شباب المحمدية بثمانية أهداف دون رد في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين أمس الأربعاء على ملعب لانوريا كلوب بمدينة المحمدية وذلك في ختام مباريات المصري الودية بمعسكره المغلق المقام بالمملكة المغربية استعدادًا لانطلاق الموسم الكروي الجديد 2025/2024.

وانتهى الشوط الأول للمباراة التي أقيمت على ثلاثة أشواط بتقدم المصري بهدف للاشيء سجله صلاح محسن، وفي الشوط الثاني يضيف النسور أربعة أهداف جديدة عن طريق محمود حمادة والسنغالي بابا بادجي "هدفين " و محمد الشامي، بينما استطاع أبناء بورسعيد زيادة غلتهم من الأهداف في الشوط الثالث بإحرازهم لثلاثة أهداف جديدة عن طريق حسن علي وحسين فيصل ومحمد الشامي لتنتهي المباراة بفوز أبناء الباسلة بثمانية أهداف نظيفة.

ومثل المصري في الشوط الأول : محمود جاد لحراسة المرمى، أحمد عيد، باهر المحمدي، محمد دبش، عمرو سعداوي لخط الظهر، يوسف الجوهري، محمود حمادة كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط يتقدمهما الثلاثي ميدو جابر، خالد الغندور، فخر الدين بن يوسف كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

وعلى مدار الشوطين التاليين تم الدفع بكل من محمود حمدي، ليستويل أمانكونا، كريم العراقي، حسن علي، محمد مخلوف، أحمد القرموطي، كريم بامبو، حسين فيصل، محمد الشامي، بابا بادجي بدلا من محمود جاد ، أحمد عيد، باهر المحمدي، محمد دبش، عمرو سعداوي، محمود حمادة ميدو جابر، خالد الغندور، فخر الدين بن يوسف، صلاح محسن.

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