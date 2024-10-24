صفا سليمان: الجودو النسائي في أزهى عصوره وهدفي ميدالية أولمبية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 12:13 مساءً - الجودو، كشفت صفا سليمان لاعبة المنتخب الوطني للجودو، عن استعدادات قوية تخوضها للمشاركة في مختلف البطولات الدولية خلال الفترة المقبلة، من أجل حسم التأهل للمشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وقالت صفا سليمان: إن اتحاد الجودو برئاسة مرزوق علي، وضع خطة قوية من أجل تجهيزها للمشاركة في مختلف البطولات الدولية، تتضمن معسكرات داخلية وخارجية والمشاركة في عدد كبير من البطولات الدولية لمختلف المراحل العمرية.

صفا سليمان تتحدث عن الجودو النسائي

وأوضحت صفا، أن الجودو النسائي في عهد مرزوق علي شهد تطورًا ملحوظًا واهتمامًا غير مسبوق من أجل تحقيق الإنجازات والنجاحات، وأن المنتخب الآن يضم العديد من اللاعبات المميزات لديهن القدرة على تحقيق الإنجازات، وأن الفترة الحالية هي أزهى عصور الجودو النسائي المصري.

ووجهت صفا سليمان الشكر للاتحاد برئاسة مرزوق علي والجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الأسطورة الأولمبية محمد رشوان، وأيضًا المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي التابع لوزارة الشباب والرياضة.

وحصدت صفا سليمان الميدالية البرونزية خلال مشاركتها في منافسات بطولة العالم للشباب تحت 20 عاما، والتي أقيمت مؤخرًا في طاجيكستان بمشاركة عدد كبير من الدول.

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