الرياضة - 12:10 - التشكيل المتوقع لـ مباراة بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا في السوبر المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 12:10 مساءً - بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا.. تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية صوب أرضية ملعب «آل نهيان»، والذي يحتضن مباراة بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا، اليوم الخميس، وذلك ضمن منافسات مباراة تحديد صاحب المركز الثالث ببطولة السوبر المصري هذا الموسم 2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث ببطولة السوبر المصري اليوم، عند تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والخامسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا في السوبر المصري

وسقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، في نصف نهائي السوبر المصري هذا الموسم، أمام نظيره الزمالك، وذلك عقب نهاية الوقت الأصلي من المواجهة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، قبل أن تبتسم ركلات الترجيح للفارس الأبيض ويخطف بطاقة النهائي من أنياب السماوي.

على الجانب الآخر، سقط فريق سيراميكا كليوباترا بنصف نهائي السوبر المصري، أمام النادي الأهلي حامل اللقب، وذلك بعد أن خطف الأحمر المواجهة بهدفين مقابل هدف، وقع عليهما طاهر محمد طاهر وفخري لاكاي لكتيبة أيمن الرمادي.

تشكيل بيراميدز المتوقع ضد سيراميكا كليوباترا في السوبر المصري

وجاء تشكيل بيراميدز المتوقع على النحو التالي

تشكيل بيراميدز المتوقع ضد سيراميكا كليوباترا في السوبر المصري اليوم في حراسة المرمى أحمد الشناوي في خط الدفاع محمد حمدي أحمد سامي محمود مرعي محمد الشيبي في خط الوسط إبراهيم عادل بلاتي توريه مهند لاشين رمضان صبحي في خط الهجوم فيستون ماييلي صديق إيجولا

تشكيل سيراميكا كليوباترا المتوقع ضد بيراميدز في السوبر المصري

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا المتوقع على النحو التالي