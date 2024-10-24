قمة السوبر المصري، موعد وصول حافلة الأهلي إلى ملعب مباراة الزمالك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 11:55 صباحاً - الأهلي، تصل حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى ملعب محمد بن زايد بالإمارات لخوض مباراة الزمالك في السادسة والنصف مساء اليوم الخميس في نهائي كأس السوبر المصري.

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو أخيرة مع اللاعبين اليوم قبل التحرك إلى ملعب مباراة الزمالك.

خاض لاعبو الأهلي مرانا خفيفا في فندق الإقامة صباح اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة الزمالك الليلة في السوبر المحلي.

واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على تشكيل الفريق لخوض نهائي السوبر المحلي الليلة أمام الزمالك في الإمارات.

مران الأهلي إستعدادا للسوبر المصري، كلمتك

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الزمالك

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: عمر كمال وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ويحيى عطية الله

الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وعمرو السولية

الهجوم: حسين الشحات وبيرسي تاو ووسام أبو علي.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

ويلتقي الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري اليوم الخميس في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

تنقل مباراة الأهلي والزمالك عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس وأبو ظبي الرياضية وmbc مصر.

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