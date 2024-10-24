فان دايك: هذا سبب فوز ليفربول الصعب على لايبزيج - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 11:47 صباحاً - تحدث فيرجيل فان دايك، قائد ليفربول عن الأسباب التي صعبت فوز فريقه على مضيفه لايبزيج 1-0، أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.



وقال فان دايك، في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا": "لايبزيج ليس مكانًا سهلًا.. لقد سيطرنا على المباراة لمدة 70 دقيقة، وبعد ذلك خلقوا بعض الزخم، ويرجع ذلك في الغالب إلى أخطائنا".

وأضاف: "كان ما يريدونه هو أن نمنحهم الكرة في موقف مفتوح، حتى يتمكنوا من مهاجمتنا، وقد صنعوا بعض اللحظات.. كان ذلك خطئنا إلى حد ما".



وتابع: "كنا نعلم جميعًا أنه عندما تكون الكرة بحوزتنا، فإنهم يريدون الضغط بطريقة معينة.. عندما نكون في مكان أعلى في الملعب ونفقد الكرة، سيحاولون شن هجمات مرتدة".

واستطرد: "اللاعبون السريعون يشكلون مشكلة.. لقد تعاملنا مع ذلك بشكل جيد للغاية، وسيطرنا على الأمر".

وأردف الدولي الهولندي: "ربما كان يجب علينا تسجيل هدف آخر، لتسهيل الأمر قليلا.. لكن المجيء إلى هنا في هذه الفترة الصعبة من المباريات، والتجمع بسرعة والحصول على النقاط الثلاث والشباك النظيفة، أمر جيد بالتأكيد".

وعلى صعيد متصل واصل أستون فيلا وليفربول تصدر قمة جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا بالعلامة الكاملة بعد إنتهاء مباريات الجولة الثالثة.

ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة الثالثة

1 أستون فيلا 9 نقاط

2 ليفربول 9 نقاط

3 مانشستر سيتي 7 نقاط

4 موناكو 7 نقاط

5 بريست 7 نقاط

6 باير ليفركوزن 7 نقاط

7 إنتر ميلان7 نقاط

8 سبورتينج لشبونة 7 نقاط

9 آرسنال 7 نقاط

10 برشلونة 6 نقاط

11 بوروسيا دورتموند 6 نقاط

12 ريال مدريد 6 نقاط

13 بنفيكا 6 نقاط

14 يوفنتوس 6 نقاط

15 ليل الفرنسي 6 نقاط

16 فينورد روتردام 6 نقاط

17 أتالانتا 5 نقاط

18 شتوتجارت 4 نقاط

19 باريس سان جيرمان 4 نقاط

20 سيلتيك 4 نقاط

21 سبارتا براغ 4 نقاط

22 دينامو زغرب 4 نقاط

23 بايرن ميونخ 3 نقاط

24 جيرونا 3 نقاط

25 ميلان 3 نقاط

26 كلوب بروج 3 نقاط

27 أتلتيكو مدريد 3 نقاط

28 ايندهوفن نقطتان

29 بولونيا نقطة واحدة

30 شاختار دونيتسك نقطة واحدة

31 لايبزيج 0 نقاط

32 شتورم جراتس 0 نقاط

33 النجم الأحمر 0 نقاط

34 سالزبورج 0 نقاط

35 يونج بويز 0 نقاط

36 سلوفان براتيسلافا 0 نقاط



نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

وتشهد تلك النسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا استحدثه الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولي، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

ويشمل النظام الجديد، إقامة دورى بدلًا من المجموعات، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، مقسمة إلى 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.

ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثامن مباشرة للدور الثاني، على أن يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق تشارك بالدور الثاني.

بينما ستودع باقي الفرق البطولة بشكل نهائي، ولن ينتقل أي فريق للدوري الأوروبي، مثل ما كان يحدث فى النظام القديم.

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