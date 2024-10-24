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تردد 3 قنوات مجانية تنقل مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري - أخبار كلمتك

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تردد 3 قنوات مجانية تنقل مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري - أخبار كلمتك

تردد 3 قنوات مجانية تنقل مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 11:47 صباحاً - السوبر المصري، تتجه أنظار جماهير وعشاق قطبا الكرة المصرية الأهلي والزمالك، مساء اليوم الخميس صوب استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، حيث اللقاء المرتقب بين الكبيرين في نهائي كأس السوبر المصري للأبطال 

الأهلي يدخل اللقاء رافعا شعار لا بديل عن الفوز للثأر ورد الاعتبار لخسارته أمام الزمالك في السوبر الإفريقي في الشهر الماضي، سعيا لمصالحة جماهيره الغفيرة، التي لن ترضى بخسارة بطولة أخرى أمام الغريم التقليدي الزمالك، بينما يسعى الفارس الأبيض لاقتناص بطولة جديدة من المارد الأحمر يؤكد بها أن الفوز بالسوبر الإفريقي لم يكن محض صدفة ولكن عن جدارة واستحقاق. 

فريق الكرة بالنادي الأهلي، كلمتك
فريق الكرة بالنادي الأهلي، كلمتك

3 قنوات مجانية تنقل مباراة نهائي السوبر المصري

 وتبحث جماهير كرة القدم المصرية والعربية بشكل مكثف عن القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري،، لذلك تستعرض كلمتك تردد ثلاث قنوات مجانية مفتوحة عبر القمر الصناعي (نايل سات)، ستقوم بنقل مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري، والتي تأتي على النحو التالي:

تردد قناة أون تايم سبورتس

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 10853

الاستقطاب: رأسي (V)

معدل الترميز: 2750

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

تردد قناة أون تايم سبورتس 2

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 11861

الاستقطاب: رأسي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

تردد قناة أبوظبي الرياضية 1 المفتوحة

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 12091

معامل الاستقطاب: رأسي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

فريق الزمالك، كلمتك
فريق الزمالك، كلمتك

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

ويلتقي الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري اليوم الخميس في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

تنقل مباراة الأهلي والزمالك عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس وأبو ظبي الرياضية وmbc مصر.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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