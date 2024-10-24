ليفاندوفسكي: توقعت الفوز على بايرن ميونيخ بهذه النتيجة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 11:20 صباحاً - أكد البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم برشلونة، أنه توقع الفوز على فريقه السابق بايرن ميونيخ، مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.

وفاز برشلونة 4-1 على بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا.



وقال ليفاندوفسكي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "هذا الانتصار خاص، ولا أستطيع إخفاء ذلك، تعاملت مع هذه المباراة بطريقة مختلفة قليلًا عما كانت عليه قبل عامين، لأنني الآن قضيت وقتًا أطول مع برشلونة".

وأضاف: "كنت مقتنعًا أننا سنلعب مباراة جيدة ونفوز، قبل اللقاء كنت أتوقع فوزًا بنتيجة 3-1".



وكشف: "بدنيًّا لا أشعر بأي فرق وهذا هو الأهم. عندما أنظر إلى اللاعبين الشباب، يمنحونني طاقة إضافية، ولا أخفي ذلك. التوازن أمر أساسي ولدينا مزيج من الخبرة والشباب".

وتابع: "أعتقد أننا بدأنا نفهم بعضنا أكثر ونعرف كيف نستخدم مزيج الخبرة والشباب".

وأختتم: "أشعر أنني بحالة جيدة. لا يهمني كثيرًا إذا سجلت هدفين أو ثلاثة في المباراة، الأهم بالنسبة لي هو أن تجلب أهدافي الفوز للفريق".

وعلى صعيد متصل واصل أستون فيلا وليفربول تصدر قمة جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا بالعلامة الكاملة بعد انتهاء مباريات الجولة الثالثة.

ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة الثالثة



1 أستون فيلا 9 نقاط

2 ليفربول 9 نقاط

3 مانشستر سيتي 7 نقاط

4 موناكو 7 نقاط

5 بريست 7 نقاط

6 باير ليفركوزن 7 نقاط

7 إنتر ميلان 7 نقاط

8 سبورتينج لشبونة 7 نقاط

9 آرسنال 7 نقاط

10 برشلونة 6 نقاط

11 بوروسيا دورتموند 6 نقاط

12 ريال مدريد 6 نقاط

13 بنفيكا 6 نقاط

14 يوفنتوس 6 نقاط

15 ليل الفرنسي 6 نقاط

16 فينورد روتردام 6 نقاط

17 أتالانتا 5 نقاط

18 شتوتجارت 4 نقاط

19 باريس سان جيرمان 4 نقاط

20 سيلتيك 4 نقاط

21 سبارتا براغ 4 نقاط

22 دينامو زغرب 4 نقاط

23 بايرن ميونخ 3 نقاط

24 جيرونا 3 نقاط

25 ميلان 3 نقاط

26 كلوب بروج 3 نقاط

27 أتلتيكو مدريد 3 نقاط

28 ايندهوفن نقطتان

29 بولونيا نقطة واحدة

30 شاختار دونيتسك نقطة واحدة

31 لايبزيج 0 نقاط

32 شتورم جراتس 0 نقاط

33 النجم الأحمر 0 نقاط

34 سالزبورج 0 نقاط

35 يونج بويز 0 نقاط

36 سلوفان براتيسلافا 0 نقاط



نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

وتشهد تلك النسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا استحدثه الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولي، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

ويشمل النظام الجديد، إقامة دورى بدلًا من المجموعات، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، مقسمة إلى 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.

ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثامن مباشرة للدور الثاني، على أن يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق تشارك بالدور الثاني.

بينما ستودع باقي الفرق البطولة بشكل نهائي، ولن ينتقل أي فريق للدوري الأوروبي، مثل ما كان يحدث فى النظام القديم.

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